بعد نجاحه خلال أزمة كورونا.. العمل من المنزل قد يصبح سياسة دائمة

اعتمدت الكثير من الشركات والمؤسسات في العديد من الدول ومن ضمنها مصر على "العمل من المنزل" كإجراء احترازي لحماية موظفيها بعد انتشار جائحة فيروس كورونا، إلا أن بعض الحكومات تبحث استمرار التجربة -بعد نجاحها- للأبد حتى بعد انتهاء أزمة كورونا.





نجاح التجربة خارج مصر

ووفقا لأحدث دراسة منشورة، تقول حكومة ويلز إن ما يقرب من ثلث الناس لا يزالون يعملون من المنازل، حتى بعد تخفيف قيود فيروس كورونا، حيث يطمح الوزراء إلى رؤية حوالي 30٪ من القوى العاملة في المنزل أو بالقرب منه على المدى الطويل.





ومن وجهة نظرهم، كان فيروس كورونا فرصة لتبني ثقافة تدعم العمل عن بعد، مؤكدين أن هذه الخطوة يمكن أن تقلل الازدحام والتلوث، وتحسن التوازن بين العمل والحياة.





ووفقا لتقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قال نائب وزير النقل والاقتصاد، لي ووترز: "إن تعليمات حكومة المملكة المتحدة للجميع بالعودة إلى المكتب ليست أمرًا نكرره في ويلز.. نعتقد أن الكثير من الناس سيرغبون في مواصلة العمل عن بُعد على المدى الطويل، وقد يكون هذا بمثابة تغيير في الطريقة التي نعمل بها في ويلز".





تجديد ومرونة

كما ترغب حكومة ويلز في منح العمال مزيدًا من المرونة للعمل عن بعد، وادعت أن هذا يمكن أن يدفع التجديد والنشاط الاقتصادي في المجتمعات، حيث اقترح الوزراء أيضًا أنه سيعترف بأهمية تعلم الدروس حول قضايا مثل دعم الصحة العقلية، وترتيبات رعاية الأطفال، وتصميم المساكن الأكثر ابتكارًا.





كجزء من سياستها، قال المسؤولون إنهم يستكشفون كيفية تطوير شبكة من مراكز العمل المجتمعية، ستكون عبارة عن بيئات شبيهة بالمكاتب على مسافة قريبة سيرًا على الأقدام أو ركوب الدراجات من المنازل، وتتقاسمها الهيئات العامة والخاصة والتطوعية.





"النية هي تطوير نموذج مكان العمل المختلط ، حيث يمكن للموظفين العمل في المكتب، في المنزل، أو في موقع مركز" صرح بذلك مسؤولو حكومة ويلز، حيث يقول العديد من العمال إنهم لا يريدون العودة إلى مكاتبهم القديمة.





مدن الأشباح

أشار تقرير حديث صادر عن أكاديميين في جامعتي كارديف وساوثامبتون إلى أن غالبية العاملين من المنزل يتمتعون بالإنتاجية مثل أولئك الذين يعملون في القواعد المكتبية، إن لم يكن أكثر إنتاجية.





فيما حثت حكومة المملكة المتحدة الناس على العودة إلى مناصبهم، مع حملة تطالب أصحاب العمل بطمأنة الموظفين بأن العودة آمنة من خلال تسليط الضوء على التدابير المتخذة لمنع انتشار الفيروس.





وحذرت منظمة أصحاب العمل، CBI، من أن مراكز المدن يمكن أن تصبح "مدن أشباح" إذا لم يفعل رئيس الوزراء المزيد لتشجيع الموظفين على العودة ، حيث تعتمد الشركات على تمرير التجارة من موظفي المكاتب.





نجاح التجربة

وفي الأسبوع الماضي، قال الرئيس التنفيذي الجديد لأكبر جمعية بناء في ويلز ، إن العمل من المنزل كان ناجحًا لدرجة أن العديد من الموظفين لن يعودوا إلى المكتب، " لقد أثبت الزملاء أنهم يمكن أن يكونوا منتجين، وفي بعض الحالات أكثر إنتاجية ، ويعملون من المنزل مما كانوا عليه في المكتب".





بدوره قال الأمين العام لـ TUC في ويلز، شافانا تاج، إن هناك "فوائد حقيقية ولكن بعض المخاوف الأخرى" حيث قال بعض العمال إن العمل من المنزل كان له تأثير على صحتهم العقلية، إلى جانب تقليل فترات الراحة وتقليل التواصل الاجتماعي، مردفة: "نحن بحاجة إلى تحقيق التوازن الصحيح".





وقالت تاج إن المزيد من العمل من المنزل يمكن أن يؤثر أيضًا على الوظائف في قطاع الضيافة الذي "تم بناؤه حول المساحات المكتبية"، مضيفة أن منظمتها تعمل مع الحكومة للتخفيف من المخاطر "نحتاج حقًا إلى التفكير فيما سيحدث هناك".





وأضافت نائبة وزير الإسكان والحكومة المحلية، هانا بليثين: "العمل من المنزل سيغير كيفية استخدامنا لمراكز مدننا وشوارعنا الرئيسية.. كجزء من عملنا لدعم وتنشيط شوارعنا الرئيسية ومراكز المدن، سنطلب من المنظمات والشركات والأفراد المساهمة في جزء كبير من العمل يهدف إلى ضمان أن يعيش المزيد من الناس ويعملون ويتسوقون ويتعلمون هناك".