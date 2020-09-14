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رياضة

هل حوّل إيهاب جلال وجهة محمد إبراهيم من الأهلي لـ بيراميدز .. مصدر يحسم الجدل

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 05:06 م
محمد إبراهيم
محمد إبراهيم
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عمرو الحلواني
أكد مصدر مقرب من إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة، أن كل ما يثار حول تدخل " جلال " لإقناع محمد إبراهيم نجم الفريق الفيومي بالانتقال إلى بيراميدز غير صحيح على الإطلاق.

وقال المصدر إن إيهاب جلال لم يتدخل على الإطلاق فى تحديد وجهة محمد إبراهيم المقبلة سواء بالانتقال إلى الأهلى أو بيراميدز، مشيرا إلى أن المدير الفنى لا يهتم بهذا الأمر.

وأضاف أن إيهاب جلال تلقى عرضا من بيراميدز لتدريب الفريق لكن هذا ليس له أى علاقة بتدخل المدير الفنى فى اختيارات محمد إبراهيم سواء بالانتقال إلى الأهلى أو بيراميدز.

ويكثف مسئولو النادى الأهلى من مفاوضاتهم مع محمد إبراهيم للحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد المستويات الفنية المميزة التى قدمها اللاعب مع فريقه خلال الموسم الكروى الحالي.

ونجح محمد إبراهيم فى خطف الأنظار إليه خلال الفترة الحالية بسبب تألقه اللافت فى كل مباراة مع فريقه المقاصة ومساهمته بشكل قوى فى النتائج المميزة التى حققها الفريق فى الفترة الأخيرة تحت قيادة مدربه إيهاب جلال.

ويدخل الأهلى الآن فى صراع قوى مع بيراميدز للظفر بخدمات محمد إبراهيم بعد أن تقدم الأخير بعرض لضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
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