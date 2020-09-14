محافظ البحر الأحمر يوافق على خفض سن القبول فى رياض الأطفال إلى 5 سنوات

وافق اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر على خفض سن القبول فى رياض الاطفال kg1 بالمدارس الرسمية للغات إلى خمس سنوات، تلبية لرغبة عدد كبير من اولياء الأمور ، ولإتاحة الفرصة لهؤلاء الأطفال للالتحاق بهذا النوع من التعليم.

وقال محافظ البحر الأحمر انه بعد عرض عدد كبير من الطلبات المقدمة من أولياء الأمور بخفض سن القبول، ليتمكن الأطفال من الالتحاق بالمدارس الرسمية وافق على خفض السن إلى خمس سنوات، لإتاحة الفرصة للاطفال، خاصة أن العام القادم الطفل الذى تجاوز الست سنوات لايمكن قبوله فى هذا النوع من التعليم.

وأكد هشام منير مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر أنه تم فتح باب القبول للمدارس الرسمية فى شهر يونيو الماضى من خلال التقديم على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم ، وتم تشكيل لجنة من قبل الإدارات التعليمية بالتنسيق مع المديرية، وتم ترتيب القبول حسب الاكبر سنا ، مشيرا إلى الاقبال الكبير من اولياء الامور على هذا النوع من التعليم بالمحافظة .