رئيس سفاجا تناقش مشاكل السرفيس في الاجتماع الشهري لإدارة المواقف

عقدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الإثنين، بمقر مكتبها بالوحدة المحلية، الاجتماع الشهرى للجنة الفرعية لإدارة المواقف ، بحضور سكرتير المدينة ومدير إدارة المواقف والمدير المالى وعضو من إدارة الحسابات والعلاقات العامة ومتابعة رئيس المدينة في إطار تنفيذ تعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.





ناقشت"رئيس المدينة" مشاكل خطوط السرفيس وعدم إلتزام عدد من السائقين بالخطوط المحددة لهم، كما أن بعض السيارات تقوم بالتبديل بعد التحميل وتبديل الركاب فى منتصف الطريق، ونزع الألوان التى تحدد خط السير من السيارات وعدم كتابة التعريفة ونوع الخط مما يعوق الرؤية على المواطنين وذلك مخالف للقانون.





وشددت"المغربي" على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد جميع المخالفين، وتم عرض مشاكل (المرور - المواقف - السرفيس ) ووعدهم بحل جميع المشاكل بما لا يخالف القانون.





وأكدت "رئيس المدينة" تشكيل لجنة لمتابعة خطوط السير وعمل لجان تفتيشية بشكل يومي في اوقات مختلفة لضبط السيارات المخالفة لخط السير وغيرها من المخالفات المرورية.