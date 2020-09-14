AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

رئيس سفاجا تناقش مشاكل السرفيس في الاجتماع الشهري لإدارة المواقف

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 01:46 م
اجتماع رئيس مدينة
اجتماع رئيس مدينة سفاجا
Advertisements
إبراهيم جادالله

عقدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الإثنين،  بمقر مكتبها بالوحدة المحلية، الاجتماع الشهرى للجنة الفرعية لإدارة المواقف ، بحضور سكرتير المدينة ومدير إدارة المواقف والمدير المالى وعضو من إدارة الحسابات والعلاقات العامة ومتابعة رئيس المدينة في إطار تنفيذ تعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.


ناقشت"رئيس المدينة" مشاكل خطوط السرفيس وعدم إلتزام عدد من السائقين بالخطوط المحددة لهم، كما أن بعض السيارات تقوم بالتبديل بعد التحميل وتبديل الركاب فى منتصف الطريق، ونزع الألوان التى تحدد خط السير من السيارات وعدم كتابة التعريفة ونوع الخط مما يعوق الرؤية على المواطنين وذلك مخالف للقانون.


وشددت"المغربي"  على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد جميع المخالفين، وتم عرض مشاكل (المرور - المواقف - السرفيس ) ووعدهم بحل جميع المشاكل بما لا يخالف القانون.


وأكدت "رئيس المدينة" تشكيل لجنة لمتابعة خطوط السير وعمل لجان تفتيشية بشكل يومي في اوقات مختلفة لضبط السيارات المخالفة لخط السير وغيرها من المخالفات المرورية.

رئيس سفاجا تناقش مشاكل السرفيس في الاجتماع الشهري لإدارة المواقف
رئيس سفاجا تناقش مشاكل السرفيس في الاجتماع الشهري لإدارة المواقف
رئيس سفاجا تناقش مشاكل السرفيس في الاجتماع الشهري لإدارة المواقف
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس مدينة سفاجا تقود حملة موسعة للتفتيش على محال اللحوم.. صور

محافظ بني سويف يتفقد المواقع المقترحة لنقل بعض المواقف والأسواق

محافظ الجيزة ... الانتهاء من تطوير موقف ميدان الجيزة خلال أيام

ترشيحاتنا

لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن 12 منطقة بالقاهرة اليوم

السكة الحديد تسمح لأفراد الجيش والشرطة باستقلال القطارات دون تذاكر

مي الغيطي تودع آخر أيام الصيف بـ كاش مايوه لبني

اطفى الأجهزة واشحن أول الشهر ..معلومات مهمة عن عداد الكهرباء مسبوق الدفع ..فيديو

تسمم الدم وجراحة طارئة.. مريض يواجه الموت بسبب لدغة «الأرملة الكاذبة»

رئيس أكبر شركة أدوية في أمريكا يعلن مفاجأة كبيرةعن لقاح كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ضبطها متلبسة بالسرقة.. إدارة مركز تسوق تعاقب مسنة بطريقة صادمة

تعرف على اسعار بروتون ساجا 2020 proton saga اليوم في مصر.. صور

أمراض مخيفة.. استشاري يكشف التأثير النفسي على ابنة أحمد حسن وزينب بسبب المقالب