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محافظات

الفنان أحمد فهمي يدعم مركز أورام الفيوم .. صور

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:33 م
الفنان أحمد فهمي
الفنان أحمد فهمي
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الفيوم - نبيل أبو السعود
حرص الفنان أحمد فهمي على زيارة ودعم مركز أورام الفيوم، في أول زيارة له اليوم الأحد لمركز الأورام.

 وقام فهمي  بجولة داخل مركز أورام الفيوم،، بصحبة الدكتور صلاح أبو طالب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور مصطفى ثابت نائب رئيس مجلس الإدارة، والمحاسب احمد عرندس امين الصندوق،  محمد باهي المدير الاداري والمالي.

وأعرب فهمي عن سعادته البالغة بوجود هذا الصرح الطبي الكبير في محافظة الفيوم، لخدمة اهالي محافظات شمال الصعيد، كما أشاد بالمجهود المبذول من مجلس الادارة والعاملين  بمركز الازرام،، من اطباء وموظفين،  والانجازات التي تحققت داخل المركز، من تشغيل العيادات الخارجية ووحدة العلاج الكيماوي، ووحدة حرق أورام الكبد، والاشعة التشخيصية "الماموجرام"،والاشعة المقطعية  ووحدة العلاج الإشعاعي.


وناشد فهمي  زملاءه الفنانين  بزيارة ودعم مركز أورام الفيوم، لمساعدة أهالي محافظات شمال الصعيد، وتقديم الدعم  والمعنوي لمرضى الأورام، لاستكمال هذا الصرح الطبي الكبير، الذي يخدم اهالي محافظات شمال الصعيد. وحرص فهمي على التبرع لصندوق مركز أورام الفيوم،، ورفض الإفصاح عن المبلغ الذي تبرع به.

وفي ختام الزيارة تقدم مجلس إدارة مركز أورام الفيوم  بالشكر للفنان أحمد فهمي، وأهدى له درع مركز أورام تقديرا لدعمة وزيارة مركز أورام الفيوم.
الفنان أحمد فهمي يدعم مركز أورام الفيوم .. صور
الفنان أحمد فهمي يدعم مركز أورام الفيوم .. صور
الفنان أحمد فهمي يدعم مركز أورام الفيوم .. صور
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