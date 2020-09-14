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تعليم

رئيس جامعة الفيوم يترأس مجلس الدراسات العليا والبحوث

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 04:49 م
مجلس الدراسات العليا
مجلس الدراسات العليا والبحوث
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الفيوم - نبيل أبو السعود
شهد  الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، انعقاد مجلس الدراسات العليا والبحوث برئاسة الدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا وبعضوية  أعضاء المجلس الموقر.

وقام الدكتور أحمد جابر شديد وأعضاء المجلس بتكريم الدكتور محمد عيسى لبلوغ السن القانونية للمعاش، داعين الله له بدوام التوفيق والنجاح والخير.


وصرح الدكتور محمد عيسى بأن المجلس صادق على تسجيل (١٩) رسالة ماجستير، و(٦) رسائل دكتوراه في عدد من الكليات. 

كما تمت مناقشة مقترح  الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بشأن تعديل المادة (٣٩) من لائحة جوائز جامعة الفيوم والخاصة بجائزة جامعة الفيوم التشجيعية في الترقي للدرجة العلمية الأعلى.

كما تم عرض الخطاب الوارد من  الدكتور رانيا أحمد أبو السعود، المدير التنفيذي لمركز المعلومات بالجامعة، والدكتور أحمد محمد فهمى، يوسف مدير التدريب على تكنولوجيا المعلومات بالجامعة بشأن إعفاء قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية، وقسم الاتصالات بكلية الهندسة، وقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب، من الحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمي كشرط من شروط منح الدرجات العلمية لطلاب الدراسات العليا بهذه الأقسام.

كما ناقش المجلس تعديل وإضافة بعض البنود الخاصة بلائحة مجلة جامعة الفيوم للعلوم التربوية والنفسية بكلية التربية.
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