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رياضة

عودة صبري رحيل.. خالد قمر يقود هجوم الاتحاد في مواجهة الأهلي بالدوري

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 08:01 م
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
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محمد رشاد
أعلن طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي في الجولة 27 من الدوري المصري ، والتى تقام على ملعب برج العرب.

وشهد التشكيل مشاركة صبري رحيل لاعب النادي الأهلي السابق في مركز الظهير الأيسر، كما يبدأ خالد قمر كمهاجم صريح، ويعاونه رزاق سيسيه، وأحمد رفعت.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 36 نقطة، بينما يحتاج الأهلي إلى الفوز لحسم لقب الدوري رقم 42 في تاريخه.

تشكيل الاتحاد السكندري:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي


الدفاع: محمود شعبان – إسلام جمال – محمود رزق – صبري رحيل

الوسط: عمرو الميداني – مروان عطية – كريم الديب – رزاق سيسيه – أحمد رفعت

الهجوم: خالد قمر

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