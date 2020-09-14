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320 مستشفى للمواجهة .. مجلس الوزراء يحذر المصريين: كورونا هيزيد تاني في الشتاء

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 08:11 م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
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عبد الخالق صلاح
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه من المتوقع تزايد حالات الإصابة بـ كورونا في الشتاء بسبب حالات الأنفلونزا العادية، موضحا أنه سيتم إضافة 320 مستشفى لتكون للعزل في حالة تزايد الأعداد. 

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن قرارات مجلس الوزراء اليوم لا يعني أن الفيروس انتهي؛ الفيروس مازال موجود، موضحا أن القرارات جاءت لرفع جزء من معاناة بعض المصريين المتأثرين بما حدث. 

وأشار سعد إلى أن مجلس الوزراء قرر إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة بحد أقصى 300 فرد، وبالنسبة للقاعات المغلقة 150 فرد فقط، منوها أن اليوم شهد عودة صلاة الجنازة بالمساجد الكبرى وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية .

وأكد سعد، أنه تم الموافقة على تنظيم المعارض الثقافية في الأماكن المفتوحة بسعة 50 %؛ محذرا من عدم اتباع الضوابط الاحترازية لأن الفيروس عاد في العديد من دول المنطقة أشرس من المرة الأولى.
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