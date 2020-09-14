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أخبار العالم

حارق للمناخ.. بايدن يتهم ترامب بإغراق أمريكا في الأعاصير والحرائق

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:34 م
بايدن
بايدن
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على صالح
وصف المرشح الديمقراطي جو بايدن لانتخابات الرئاسة الأمريكية منافسه الرئيس الحالي دونالد ترامب بأنه "حارق للمناخ"، قائلًا إن "إنكار الرئيس لتغير المناخ هو ما يهدد ضواحينا حقًا".

وحذر دونالد ترامب، من أن الاندماج في اتفاقيات المناخ يهدد الضواحي الأمريكية، وهو ما علق عليه بايدن قائلًا "هذا كلام سخيف، لكنك تعرف ما الذي يهدد ضواحينا بالفعل؟" 


وقال بايدن الاثنين من أمام متحف ديلاوير للتاريخ الطبيعي، في تصريح صحفي، إن "حرائق الغابات تحرق الضواحي في الغرب، والفيضانات تقضي على أحياء الضواحي في الغرب الأوسط، والأعاصير تهدد الحياة في الضواحي على طول ساحلنا"

وجاءت تعليقات بايدن في الوقت الذي وصل خلاله ترامب إلى كاليفورنيا ليرى الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات، وبينما حاول الرئيس الضغط على أن خصمه الديمقراطي "سيدمر الضواحي" في إشارة إلى قانون الإسكان العادل من عهد سابقه أوباما، والذي كان بايدن نائبه.

وفي ويلمنجتون، انفتح بايدن بالإشارة إلى الأزمات الأربع المتزامنة التي وقعت تحت إشراف ترامب ومنها  جائحة كورونا والانهيار الاقتصادي الذي تسبب فيه الوباء، و "التشجيع على التفرقة العنصرية لصالح البيض" وتغير المناخ". 

وأخبر بايدن جمهوره الصغير من المراسلين، الذين تم فصلهم بحلقات على الأرض وطُلب منهم ارتداء أقنعة لمنع انتشار فيروس كورونا، إن تصريحات يوم الاثنين ستكون مخصصة للمناخ وستكون بمثابة مقدمة لرحلة الرئيس إلى كاليفورنيا. 

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