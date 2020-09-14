AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد | عمرو دياب ينشر صور وصوله إلى السعودية لإحياء حفل غنائى.. شاهد

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 10:45 م
عمرو دياب
عمرو دياب
Advertisements
ميرنا محمود
نشر عمرو دياب  صورا من حفلة بالسعودية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق عمرو دياب علي الصور  قائلا : 
#AmrDiab performed live today at #SaudiCruze

اقرأ أيضا:
ووصل الفنان عمرو دياب إلى السعودية لإحياء حفل غنائي يوم السبت المقبل. 

وظهر عمرو في الفيديو أثناء تواجده بمطار السعودية مرتديا كمامة ولم تكن بصحبته الفنانة دينا الشربينى. 

شارك عمرو دياب عبر صفحته الرسمية على "انستجرام" وعلق "عمرو دياب سيحيي في # جدة في مدينة الملك عبد الله الرياضية يوم السبت 26 سبتمبر ستتوفر التذاكر اعتبارًا من 15 سبتمبر".

وسيتم طرح التذاكر يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر الجاري عبر جميع فروع فيرجن ميجا ستور.

من ناحية أخرى، يواصل الهضبة نشاطه الفني المكثف كعادته، حيث تعاقد مع منصة نتفليكس العالمية على إنتاج عمل درامي من بطولته سيعود به إلى التمثيل بعد غياب طويل.
View this post on Instagram

#AmrDiab performed live today at #SaudiCruze

A post shared by Amr Diab (@amrdiab) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تصريحات عمرو دياب عن مسلسله الجديد مع نتفليكس.. فيديو

عمرو دياب يروج لأغنيته الجديدة أماكن السهر

عمرو دياب يهنئ الأمة الإسلامية بحلول العام الهجري الجديد

عيون باصين حواليه.. عمرو دياب يروج لأغنية أماكن السهر

عمرو دياب يعلن عن ميعاد حفله في اليوم الوطني السعودي

عمرو دياب وحماقي وأنغام.. نجوم مصر يحتفلون باليوم الوطني السعودي

ترشيحاتنا

أحمد موسى يعلن تخلص جماعة الإخوان الإرهابية من الخائن محمد علي

سعر الذهب يرتفع 10 جنيهات بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين

متحدث الوزراء: العاملون بقاعات الأفراح آخر فئة كانت تعانى من الإغلاق بسبب كورونا

البنك المركزي يوجه البنوك بتقديم تسهيلات جديدة للعملاء بعد انتهاء فترة تأجيل سداد أقساط القروض

شاهد | عمرو دياب ينشر صور وصوله إلى السعودية لإحياء حفل غنائى.. شاهد

رسميا.. التموين: انطلاق معارض أهلا مدارس الأسبوع المقبل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسهل على الهضم ويكافح الإمساك.. تعرف ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الأناناس

الاتحاد يؤجل حسم الأهلي لـ الدوري 42.. ويتعادل سلبيا معه في مباراة مثيرة

احذر هذا الأسطول الخارق.. تعرف على أشهر سيارات شرطة دبي.. صور