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فن

ممنوع من نزول الشارع.. محمد رمضان يكشف عن القضايا المرفوعة ضده

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 11:04 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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أحمد إبراهيم - سعيد فراج
كشف الفنان محمد رمضان عن عدد القضايا المرفوعة عليه فى مصر لأسباب عديدة مؤكدا أن هذه القضايا جميعها لا ينظر إليها تاركها إلى محاميه الخاص. 

وقال محمد رمضان فى لقاء ببرنامج انسايدر بالعربى: إن آخر تطورات قضية الطيار المفصول أشرف أبو اليسر لا أعلم عنها شيئا وأترك هذه القضايا إلى المحامى الخاص بى يباشرها بنفسه واهتم بمهنتى فقط. 

وأضاف رمضان قائلا: إن قضية الطيار لم تكن القضية الأولى التى ترفع على ولكن هناك ما يقرب من 500 قضية وأذكر منها قضية بسبب تسببى أزمة مرورية ومنظورة أمام النائب العام وهو ما يعنى أنى غير مسموح لى النزول إلى الشارع. 

يذكر أن محمد رمضان قدم مسلسل "البرنس" والذى عرض فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته أحمد زاهر وروجينا وتأليف وإخراج محمد سامى.  
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