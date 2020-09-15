التحريات في مركز القسطرة والقلب بالدقي: حريق بمخلفات وعقب سيجارة السبب

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات نشوب حريق اعلي مركز القسطرة والقلب بالدقي حيث تبين أن النيران اندلعت بكمية من المخلفات ولم تسفر عن اية تلفيات أو خسائر بشرية أو مادية.





انتقلت قوة امنية برئاسة المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث الدقي وتبين من الفحص أن كمية من مخلفات الاشجار والاوراق القديمة اشتعلت بها النيران ما ادي لتصاعد الأدخنة بكثافة ولم يمتد الحريق لاي من المعدات الطبية وتم اخماد الحريق فور اشتعاله، ورجحت التحريات اشتعال النيران نتيجة القاء احد سكان العقارات المجاورة للمركز عقب سيجارة خاصة ان المركز ارتفاعه طابقين فقط والعقارات حوله أعلى منه.









كانت أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل غرفة من الصاج أعلى مركز القسطرة والقلب بالدقي ولم يسفر الحريق عن أية إصابات.





تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بانبعاث أدخنة كثيفة من مركز القسطرة والقلب بدائرة قسم شرطة الدقي علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات؛ وتبين أن الحريق نشب بإحدى غرفتي الصاج التي أعلى المركز وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق.



