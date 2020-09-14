التحريات في مقتل سيدة عربية بالطالبية: مصرية مزدوجة الجنسية وكاميرات مراقبة بالشقة لم تسجل شيئا

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل جديدة في العثور على جثة سيدة عربية داخل شقتها بمنطقة الطالبية حيث تبين أنها مزدوجة الجنسية مصرية إماراتية.





وأشارت تحريات فريق البحث بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة أن المجني عليها متزوجة من إماراتي الجنسية وتقيم برفقته وأبنائها بدولة الإمارات وعادت إلي الأراضي المصرية منذ فترة قريبة لقضاء أجازة برفقة شقيقتها وأسرتها وتقيم في الشقة مسرح الجريمة بمفردها وشقيقتها تقيم في الشقة التي تعلوها.





كشفت معاينة فريق البحث لمسرح الجريمة تحت قيادة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية عن سلامة منافذ الشقة ما يفيد مشروعية دخول الجاني ومعرفة القتيلة بهويته، وأسفرت المعاينة عن مفاجأة حيث تبين تركيب المجني عليها كاميرات مراقبة داخل شقتها إلا أن جهاز DVR الخاص بالتسجيل في الكاميرا عثر عليه فارغا.





وتبين أن المجني عليها مصابة إصابة خفيفة ورجحت المناظرة الأولية تعرضها للخنق حيث كانت مكبلة اليدين والقدمين بحبال، وتواصل قوات الأمن فحص خلافات وعلاقات المجني عليها والمترددين علي العقار في وقت معاصر لوقوع الجريمة وفحص كاميرات المراقبة في الشارع محل العقار.



