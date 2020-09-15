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توك شو

أحمد سعد: أعيش سعيدا الآن.. وغير ساخط على حياتي الماضية.. فيديو

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 02:52 ص
أحمد سعد وخطيبته
أحمد سعد وخطيبته
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محمود محسن
قال المطرب أحمد سعد، إن فترة الخطوبة تعد من أهم الفترات في حياة الإنسان، مؤكدا: أعيش الآن فترة جميلة في حياتي، فوراء كل رجل عظيم، امرأة تدفعه للنجاح والعمل، وتكون سندا له.

وأضاف سعد خلال لقاء له مع برنامج الحكاية عبر فضائية mbc مصر  أنني غير ناقم أو ساخط إطلاقا على اى شئ تم بحياتى ولا انظر لاي شيئ تم في حياتي الماضية، وانا سعيد خلال الفترة الحالية.

وتابع المطرب أحمد سعد، "في عيد ميلادي الماضي، فاجأتني خطيبتي، وهنأتني، من خلال عمل "بانرات" على كوبري أكتوبر، والكتابة عليها للتهنئة، وكان ذلك مفاجأه بالنسبة لي؛ لأنني شعرت أن هناك شخصا يضيف لي ويسعدني.

وأشار سعد إلى أنني قمت بعمل أغنية، اليوم، لأول مرة، بعنوان "بصرة"، وأعمل على التجهيز للألبوم الحالي.
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