8 نصائح لإضفاء لمعان على شعرك

لا شيء أفضل من الشعر اللامع ، لذا هناك أفضل النصائح التي يمكنك اتباعها؛ للحصول على شعر لامع، وفقا لما نشره موقع "هيلثي لاين".

1- لا تستخدمي الكثير من الماء: حتى عندما يكون الماء صحيًا جدًا ، يمكن أن يزيل اللمعان عن شعرك لأن الرطوبة العالية ستجعل جذور الشعر تنتفخ. وكلما استخدمت الماء أكثر ، ستفقد لمعانه.

2-لا تفركي شعرك بالشامبو لأنه يحتوي على عناصر ضارة لفروة الرأس ، لذلك لا تفركي شعرك بشدة عند استخدام الشامبو واختاري الشامبو الناعم الذي لا يضر شعرك.

3-استخدمي كريم مُنَعِّم؛ لأن الشعر يتعرض لضرر كبير أثناء قصه.

4-جففي شعرك بطريقة المداعبة بالمنشفة لأن تجفيفه بالكاد يؤذي شعرك بالتأكيد.

5- لا تمشطي شعرك كثيرًا ولا تصدقي الأسطورة التي تقول إن عليك تمشيط شعرك 100 مرة كل ليلة. يعمل على تجريد الطبقة الخارجية بمرور الوقت ونتيجة لذلك سيصبح شعرك ضعيفًا.

6- تجنبي استخدام الماكينات الساخنة لأن الحرارة المرتفعة تضر بالدهون الطبيعية (الزيوت) التي تساعد الشعر في الحفاظ على لمعانه. إذا كان عليك استخدام إحدى هذه الأجهزة ، فاستخدم رذاذًا واقيًا يحتوي على السيليكون.

7- تجنبي صبغ شعرك: الصبغات الكيميائية ضارة للغاية لأنها تكسر الهيكل الداخلي لبروتين الشعر. حتى لو استخدمت مكيفًا خاصًا يأتي مع الصبغة ، فلن يفيدك كثيرًا.

8- لا تشدي شعرك كثيرًا: قد يبدو شد الشعر على شكل ذيل الحصان أمرًا سهلًا للغاية ، لكن شد شعرك كثيرًا يؤدي إلى تشققات صغيرة تعكس الضوء بطريقة غير متساوية. وبالتالي ، لن يبدو شعرك لامعًا.