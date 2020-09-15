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منوعات

شاهد.. شاحنة لوري تدهس طفلًا صغيرًا وعددا من السيارات وتصطدم بمنزل| فيديو

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 03:05 ص
لوري
لوري
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عزة عاطف
في لحظة مروعة؛ خرجت سيارة لوري ضخمة عن السيطرة، واصطدمت بمنزل وعدد من السيارات المتوقفة، مما نتج عنه مقتل السائق البالغ من العمر 29 عامًا وطفل صغير.

وراح عدد من الأشخاص ضحية الحادث المفجع؛ بعد أن انزلقت السيارة الـ"هاي جي" في شارع الضواحي في كيدبروك، جنوب شرق لندن، خلال ساعة الذروة الصباحية.

في البداية، اصطدمت الشاحنة بسيارتين، ثم دهست سيارتين أخريين وضربت منزل، واندفعت الشرطة ورجال الإطفاء والمسعفون وسيارة الإسعاف الجوي إلى مكان الحادث.

وأكدت أطقم الطوارئ أن سائق الشاحنة توفي في مكان الحادث وأن طفلًا يبلغ من العمر 11 عامًا في حالة خطرة "تهدد حياته"، وتم نقل رجلين آخرين إلى المستشفى أحدهما يُفهم أنه والد الطفل إلى المستشفى، لكن إصاباتهما لا تهدد حياته.

وقال شهود عيان إن الطفل كان في طريقه إلى المدرسة مع والده عندما اصطدمت بهما الشاحنة الخضراء.
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