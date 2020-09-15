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أخبار البلد

نتطلع لزيارة الرئيس السيسي.. وزير خارجية أرمينيا: لدينا تاريخ مشترك من الحضارة مع مصر

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 05:17 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أكد وزير خارجية أرمينيا، زوهراب مناتساكنيان، عمق العلاقات مع مصر في مختلف الأصعدة، مشيرا إلى تطلع بلاده لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد انتهاء جائحة كورونا.

وقال مناتساكنيان، في حوار خاص مع قناة "النيل للأخبار" الفضائية، أجرته الإعلامية أمل رشدي، وبُثَّ الليلة، إن أرمينيا لديها تاريخ مشترك من الحضارة مع مصر، والتى تري فيها الكنائس الأرمينية الجميلة والأرثوذكسية والكاثوليكية، والتمثيل المبهر للتقاليد الإسلامية والمساجد، كما أن الكثير من الأرمن يعيشون فيها ويتلقون رعاية كريمة؛ مما يؤكد على الحوار الديني و الإحترام المتبادل للعيش معا في هذا البلد.

واعتبر وزير الخارجية الأرميني، لقائه، أمس، بكل من البابا تواضروس بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر؛ جزءًا مهما للغاية من زيارته لمصر، لإثبات احترام بلاده الشديد للتنوع الديني فيها، من أجل عالم يسوده السلام.
 
وأضاف مناتساكنيان، خلال حواره مع فضائية "النيل للأخبار": إننا ندعم حقوق قبرص واليونان المشروعة في شرق المتوسط، لافتا إلى أن بلاده تدعم أيضا حق مصر في المنطقة الاقتصادية لشرق المتوسط وتتضامن معها.

وأكد أن مصر تتمتع بمكانة متميزة، وثقلا دوليا وإقليميا، ودورا محوريا متزنا فى المنطقة، معربا عن تطلع بلاده لتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين البلدين، خاصةً على الصعيد السياحى والثقافى والتعليمي والتجارى والزراعي والاقتصادي والطبي وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف وزير خارجية أرمينيا في ختام حواره أن بلاده تدعم الشركاء في لبنان وسوريا والأردن ودول الخليج والعراق، وخاصة الإمارات العربية المتحدة.
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