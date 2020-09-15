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رياضة

بعد تأكيد إصابتهما بفيروس كورونا.. رسالة مؤثرة من حمدي فتحي لـ ياسر إبراهيم وعلي لطفي

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 05:15 ص
حمدي فتحي
حمدي فتحي
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مصطفى كرم
وجه حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي، الدعم لصديقيه بالفريق، ياسر ابراهيم وعلى لطفي؛ بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد. 


ونشر حمدي فتحي عبر خاصية "ستوري" بحسابه على إنستجرام، صورة قديمة له مع الثنائي، وعلق عليها "الف سلامه عليكو.. ان شاء الله ترجعوا أحسن". 

وكشفت مصادر خاصة بالأهلي، عن أن حالة ياسر إبراهيم وعلي لطفي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بسيطة ومطمئنه.

وقالت المصادر، لـ"صدى البلد"، إن أعراض كورونا ظهرت بسيطة على الثنائي، وتم عزلهما مباشرة، وعودتهما للقاهرة بعد أن أظهرت المسحة الطبية إصابتهما.

وأضافت أن ديفيد سيزا هو الآخر حالته مطمئنة، ويحتاج إلى عدة أيام من العزل وإجراء مسحة جديدة لتحديد موقفه.
بعد تأكيد إصابتهما بفيروس كورونا.. رسالة مؤثرة من حمدي فتحي لـ ياسر إبراهيم وعلي لطفي
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