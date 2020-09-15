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رياضة

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يسخر من الخطيب.. بيراميدز يحسم الجدل حول التعاقد مع فايلر.. نجم مانشستر يونايتد يتهم محمد صلاح بالأنانية

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 08:00 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة، حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والعربية، الأوروبية، جاءت أبرزها كالآتي..


كشف عمرو بسيوني مدير التعاقدات في نادي بيراميدز، عن حقيقة طلب أحمد فتحي لاعب الأهلي البقاء في ناديه والتراجع عن التعاقد مع بيراميدز.


قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك: إن محمود ‏الخطيب، ليس ابنا من أبناء النادي الأهلي.‏


أكد عماد متعب نجم الأهلي والمنتخب السابق، أن الفريق اختلف كثيرا عن قبل توقف الدوري المصري، وعقب استئنافه .


أكد أحمد حسام ميدو نجم ومدرب الزمالك السابق، أن فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، سيتوج بطلا لدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.


أكد جاري نيفل نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، أن محمد صلاح نجم ليفربول سيصبح واحدا من أهم نجوم الكرة العالمية خلال الفترة المقبلة، متفوقا على ساديو ماني زميله في الفريق.


وجه أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة لـ اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني بشأن مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.


قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن يوم أمس، شهد على وفاة مبادئ النادي الأهلي، وتم دفنها.


كشف عمرو بسيوني مدير التعاقدات في نادي بيراميدز، موقفه من التعاقد مع رينيه فايلر مدرب الأهلي أو إيهاب جلال مدرب المقاصة لقيادة الفريق حال رحيل أنتي تشاتشيتش مدرب الفريق الحالي.
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