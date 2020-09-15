هوس حب الشهرة والمال.. خط نجدة الطفل: مقلب أحمد حسن وزينب سخيف وغير مقبول

قال صبرى عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومى للأمومة والطفولة، إن يوم 13 ديسمبر رصدت وحدة نجدة الطفل فيديو اليوتيوبر أحمد حسن وزينب، حيث قامت الأم بطلاء وجهها باللون الأسود تحت مسمى "مقلب مع بنتى".









وأضاف صبرى عثمان، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "دى أم سى"، أنه فى الحقيقة هذا المقلب سخيف وغير مقبول بالمرة، وأثار الفيديو استياء الجميع.









وأشار مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومى للأمومة والطفولة، إلى أن هذا الفيديو لم يكن أول واقعة لليوتيوبر أحمد حسن وزينب مع ابنتهما، موضحًا أنه تم رصد حوالى 5 فيديوهات أخرى وتم إبلاغ النيابة العامة بها، ولكن تم حفظ المحضر بناءً على تقرير بعدم تكرار ذلك.









مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومى للأمومة والطفولة، إلى أنه بالتأكيد هناك أضرار صحية على الطفلة نتيجة ظهورها بشكل مستمر على السوشيال ميديا، لافتا إلى أن الأبوين أحمد وزينب لديهما هوس حب الشهرة والبحث عن الذات المال بالطرق السهلة. ونوهالأبوينوجني







