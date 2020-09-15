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توك شو

هوس حب الشهرة والمال.. خط نجدة الطفل: مقلب أحمد حسن وزينب سخيف وغير مقبول

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 10:02 ص
أحمد وزينب
أحمد وزينب
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ريهام فيكتور
قال صبرى عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومى للأمومة والطفولة، إن يوم 13 ديسمبر رصدت وحدة نجدة الطفل فيديو اليوتيوبر أحمد حسن وزينب، حيث قامت الأم بطلاء وجهها باللون الأسود تحت مسمى "مقلب مع بنتى".


وأضاف صبرى عثمان، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "دى أم سى"، أنه فى الحقيقة هذا المقلب سخيف وغير مقبول بالمرة، وأثار الفيديو استياء الجميع.


وأشار مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومى للأمومة والطفولة، إلى أن هذا الفيديو لم يكن أول واقعة لليوتيوبر أحمد حسن وزينب مع ابنتهما، موضحًا أنه تم رصد حوالى 5 فيديوهات أخرى وتم إبلاغ النيابة العامة بها، ولكن تم حفظ المحضر بناءً على تقرير بعدم تكرار ذلك.


ونوه مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومى للأمومة والطفولة، إلى أنه بالتأكيد هناك أضرار صحية على الطفلة نتيجة ظهورها بشكل مستمر على السوشيال ميديا، لافتا إلى أن الأبوين أحمد وزينب لديهما هوس حب الشهرة والبحث عن الذات وجني المال بالطرق السهلة.


وأكد مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومى للأمومة والطفولة استغلالهما لابنتهما، مشيرًا إلى أن هذه الواقعة بها إساءة لحقوق وكرامة الطفل ولابد على الدولة من حماية الطفل من الاستغلال الاقتصادى والتجارى.
 
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