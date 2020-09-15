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مرأة

نتائجها مضمونة جدا.. وصفة لتخسيس البطن والأرداف

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 09:57 ص
كرش
كرش
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لمياء الياسين
وصفة تخسيس سريعة جدًا لحرق الدهون والبطن والأرداف، يمكن البدء في تناولها بين الوجيات بجانب نظام غذائي متوازن لحرق ونسف الدهون، إليكِ مكونات الوصفة وطريقة تطبيقها يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي. 

وصفات للتخسيس السريع جدًا:

مشروب الجنزبيل والكمون

ماذا تحتاجين: 

    1 بوصة من جذر الزنجبيل
    1 كوب ماء بارد
    نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكمون

كيف تطبقين الوصفة:
يقطع الزنجبيل ويوضع في الخلاط ويضاف  الماء البارد ويسكب ماء الزنجبيل المخلوط في كوب ويضاف عصير الليمون ومسحوق الكمون المحمص ويقلب جيدًا قبل الشرب.

فوائد مشروب الزنجبيل للتخسيس السريع جدًا:

يحتوي الزنجبيل على مركب نشط يسمى gingerol يساعد على منع مشاكل الأمعاء المختلفة مثل التهاب المعدة والإسهال واضطراب المعدة ومتلازمة القولون العصبي ويساعد أيضًا على تخفيف آلام المفاصل والصداع النصفي.

أما الليمون فهو غني بفيتامين C، وله نشاط مضاد للأكسدة، ويعزز المناعة، وينظم الشبع ووزن الجسم.

أما الكمون له خصائص مضادة لمرض السكر ومضادات الأكسدة ومضادات الميكروبات ومضادة للسرطان ومدر للبول  لذلك فهو لا يحافظ على مشاكل الأمعاء فحسب، بل يساعد أيضًا في إنقاص الوزن.
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