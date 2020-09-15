الرئيس الأمريكي يوجه تحذيرات قوية إلى النظام الإيراني بشأن أي استهداف يطال بلاده

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم /الثلاثاء/ تحذيرات قوية إلى النظام الإيراني، مهددا بالرد بشكل مضاعف على أي استهداف يطال الولايات المتحدة انتقاما لمقتل قائد "فيلق القدس"، الذراع الخارجية لـ"الحرس الثوري" الإيراني، قاسم سليماني.





وقال ترامب ـ على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية- إنه "وفقا لتقارير صحافية، ربما تخطط إيران لاغتيال، أو هجوم آخر، ضد الولايات المتحدة انتقاما لمقتل القائد الإرهابي سليماني، والذي تم تنفيذه لتخطيطه لهجوم مستقبلي، وقتل القوات الأمريكية، وزيادة الموت والمعاناة التي تسبب بها على مدى سنوات عديدة"، لافتا إلى أن أي هجوم من جانب إيران بأي شكل من الأشكال على الولايات المتحدة سيكون رده أكبر بألف مرة".



