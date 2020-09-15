AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

السيطرة علي غرق محطة الصرف الصحي بمستقبل الإسماعيلية

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 11:24 ص
غرق محطة الصرف الصحي
غرق محطة الصرف الصحي
Advertisements
انجي هيبة
أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات القناة، انه تم توجيه فريق الطوارئ من مهندسى ومشرفي الشركة للتعامل السريع مع العطل المفاجئ في وحدات الرفع بمحطة صرف صحى مدينة المستقبل، والذى نتج عنه غرق بالمحطة، نتيجة عطل بموزع الكهرباء داخل المحطة، كما تم توجيه سيارات الشركة لسحب المياه المتراكمة أسفل كوبرى الواصفية وتم فتح الطريق أمام السيارات المتجهة إلى المنطقة الصناعية.

وأكد اللواء عبدالحميد عصمت، أنه تم على الفور التنسيق مع قطاع كهرباء الإسماعيلية بتوفير وحدة مولد لتشغيل المحطة لحين إصلاح موزع الكهرباء المعطل، بجانب تخصيص سيارات شفط المياه لسحبها من تحت نفق الواصفية ومن داخل المحطة، مؤكدًا أنه تم قطع المياه عن مدينة المستقبل ساعة ونصف خلال فترة الإصلاح لعدم زيادة التصرفات الواردة للمحطة.

كما وجه رئيس الشركة ، بالشكر لفريق العمل لسرعة السيطرة على الموقف والانتهاء من الإصلاح خلال فترة وجيزة لا تتخطى الساعة والنصف من الحدث، وتشغيل المحطة بمولد شركة الكهرباء، لافتا إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة«يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان.

اقرأ ايضا:  

صدى البلد يشارك المزارعين فرحتهم بجني الذهب الأبيض.. شاهد

السيطرة علي غرق محطة الصرف الصحي بمستقبل الإسماعيلية
السيطرة علي غرق محطة الصرف الصحي بمستقبل الإسماعيلية
السيطرة علي غرق محطة الصرف الصحي بمستقبل الإسماعيلية
السيطرة علي غرق محطة الصرف الصحي بمستقبل الإسماعيلية
السيطرة علي غرق محطة الصرف الصحي بمستقبل الإسماعيلية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صقر : السويس تشهد طفرة كبيرة للارتقاء بمنظومة الصرف الصحي

رئيس شركة محافظات القناة لمياه الشرب يتفقد سير العمل في المحطات

برتوكول تعاون بين القابضة لمياه القناة والوطنية للتكرير والبتروكيماويات

يسع 20 ألف لتر.. استلام خزان المياه الرئيسي لمدينة الإسماعيلية الجديدة

تركيب 5000 عداد مياه مسبق الدفع في محافظات القناة

شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى تستعد لاستقبال فصل الشتاء

ترشيحاتنا

لو بإيدي كنت حبسته...عماد متعب يوجه رسالة لـ صالح جمعة

فساتين الدانتيل لإطلالة أنثوية رائعة.. صور

شيخ مشهور يقتل سائق توك توك بسبب أغاني المهرجانات.. والد الضحية: كان ضهرى وسندى وشايل البيت

الزمالك بطلا لـ دوري أبطال إفريقيا.. ميدو يزف بشرى سارة لـ الفريق الأبيض

خرَّجته من السجن وبيهاجم لاعب الزمالك.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ أحمد بلال بعد هجومه على مصطفى محمد

ضياء السيد: الأهلي لا يحتاج أليو بادجي

AdvertisementS

شيخ مشهور يقتل سائق توك توك بسبب أغاني المهرجانات.. والد الضحية: كان ضهرى وسندى وشايل البيت

بـ 49 صوتًا.. مرشح مصر يحصد أعلى الأصوات في انتخابات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

النقض ترفض طعن صفوت الشريف في اتهامه بالكسب غير المشروع

حليت في عيني بعد طلاقها.. الأب المتهم بمواقعة ابنته: عاشرتها غصب عنها

شوبير يكشف تطورات إصابات كورونا فى الأهلي وموقف صفقة جديدة

بسبب الشورت.. إيقاف مراقب مباراة الزمالك والإنتاج الحربي لنهاية الموسم

حريق جديد في العاصمة اللبنانية بيروت.. فيديو

التضامن تبدأ صرف مساعدات كرامة.. اليوم

شاهد.. القبض على "شاب تيك توك" يلقي زجاجات مياه على السيارات في القاهرة لزيادة المشاهدة

"الخطيب مش ابن الأهلي".. ملخص تصريحات مرتضى منصور المثيرة للجدل

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يسخر من الخطيب.. بيراميدز يحسم الجدل حول التعاقد مع فايلر.. نجم مانشستر يونايتد يتهم محمد صلاح بالأنانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في الذكرى الـ108 لميلاده.. أشهر إفيهات أبو ضحكة جنان إسماعيل ياسين| نوستالجيا

مواصفات أرخص سيارة في مصر 2020.. صور

أسعار و مواصفات رينو داستر renault duster اليوم في مصر .. صور