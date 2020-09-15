في الذكرى الـ108 لميلاده.. أشهر إفيهات أبو ضحكة جنان إسماعيل ياسين| نوستالجيا

يوافق اليوم، الثلاثاء، الذكرى الـ108 لميلاد واحد من أشهر نجوم الكوميديا في تاريخ السينما المصرية، والذي أسعد الملايين في مصر والعالم العربي ، بموهبته وخفة ظله وإفيهاته التي مازال الكثير منها باقيًا ومتداولًا بالفعل حتى وقتنا الحالي، وهو إسماعيل ياسين





وُلد إسماعيل ياسين في الخامس عشر من سبتمبر لعام 1912 في محافظة السويس، وكان الابن الوحيد لصائغ ميسور الحال، وتوفيت والدته وهو مازال طفلًا.





وانتقل إلى القاهرة في بداية الثلاثينيات، عندما كان في السابعة عشرة من عمره، وعمل في عدة مهن بسيطة بحثًا عن لقمة العيش قبل أن يلتحق بفرقة بديعة مصابني؛ واستطاع أن يحقق نجاحًا مبهرًا في فن المونولوج، وظل لمدة عشرة أعوام متألقًا في هذا المجال حتى أصبح يقدم المونولوج في الإذاعة في مقابل أربعة جنيهات عن المونولوج الواحد، والذي كان دائمًا ما يقوم بتأليفه توأمه الفني أبو السعود الإبياري.





وكانت بداية دخوله إلى عالم السينما في عام 1939، حيث شارك في العديد من الأفلام مع كبار نجوم الزمن الجميل ، حتى استطاع أن يكون نجمًا في شباك التذاكر تقبل الجماهير على أفلامه؛ ويمكن القول أن أعوام 1952 و1953 و1954 كانت بمثابة عصره الذهبي.





لكن على الرغم من النجاح الهائل الذي حققه خلال تلك الفترة، إلا أن مسيرته الفنية تأثرت في العقد الأخير من حياته، حيث انحسرت الأضواء عنه تدريجيًا.





وتوفي في الرابع والعشرين من مايو لعام 1972 عن عمر يناهز 60 عامًا.









أشهر إفيهات إسماعيل ياسين:





على مدار مسيرته الفنية الحافلة في السينما والمسرح، قدم النجم الراحل إسماعيل ياسين عددًا لا حصر لها من الإفيهات الكوميدية التي علقت في أذهان الجماهير لسنوات طويلة.. وفيما يلي نسلط الضوء على أبرزها:





" فتشني فتش " من فيلم ابن حميدو: يعد واحدًا من أشهر إفيهات النجم الكوميدي الراحل، والذي قدمه خلال فيلم "ابن حميدو" الذي أُنتج في عام 1957، وهو يعتبر أحد أشهر الأفلام الكوميدية في تاريخ السينما المصرية، شارك في بطولته أحمد رمزي وهند رستم وزينات صدقي وعبد الفتاح القصري وتوفيق الدقن.





ومن الإفيهات الشهيرة في هذا الفيلم أيضًا: " تطلع ايه دي يا باز أفندي.. تكونشي شوكولاتة " وأيضًا هناك " والله يا بني مانا شايف ".





برروروم .. شغلتك على المدفع برروروم"، و"مخالي شل.. يا جماعة اللى اسمه مخالى يرد ده راجل شرانى وأنا عارفه " في إطار حوار دار بينه وبين ومن أبرز الإفيهات التي مازالت عالقة في أذهان الجماهير من فيلم "إسماعيل ياسين في الإسطول": ".. شغلتك على المدفع برروروم"، و"مخالي شل.." في إطار حوار دار بينه وبين رياض القصبجي





وأيضًا من إفيهات "إسماعيل ياسين في الإسطول"، والذي عُرض عام 1957 وشارك في بطولته أحمد رمزي وزهرة العلا وعبد المنعم إبراهيم: " لا عمر الوحش بيحلو ولا الزفر بينضف "، و" يعنى إيه برطوس ".





" جزر ".. من فيلم "المليونير"، الذي صدر عام 1950؛ ومن أوبريت "عنبر العقلاء" في نفس الفيلم.. " هتقول ايه يا نيرون سمعنا ".





" أنت يا واد سهتني وكلت المتوفي ".. من فيلم "حماتي ملاك"، الذي عُرض عام 1959.





من فيلم "الفانوس السحري"، الذي صدر عام 1960: "عفريت من الجن الأخضر.. يا حلاوتك وتبقى حضرتك بقى أخضر مقلم ولا أخضر سادة ".



