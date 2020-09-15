AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مصدر بالترجي: يوسف البلايلي وافق على العودة.. وحسم الصفقة خلال أيام

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 11:25 ص
يوسف البلايلي
يوسف البلايلي
Advertisements
محمد السعيد
أكد مصدر بنادي الترجي التونسي أن يوسف البلايلي لاعب فريق أهلي جدة السعودي وافق على العودة إلى فريق باب سويقة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كان يوسف البلايلي انضم إلى أهلي جدة خلال الصيف الماضي، لمدة 3 مواسم، قادما من الترجي التونسي، لكنه لم ينجح في إثبات نفسه مع الراقي.

وقال المصدر، إن يوسف البلايلي رحب في العودة إلى الترجي، وسيتم حسم الصفقة خلال الأيام المقبلة.

وأضاف المصدر، أنه لا يوجد أي معوقات مادية بشأن استعادة البلايلي، لأن أهلي جدة لم يدفع باقي قيمة صفقة ضم اللاعب حتى الآن، وهو ما يسهل المفاوضات.

ويعد النادي الأهلي المصري أبرز المهتمين بضم يوسف البلايلي، ولكن الأمور تعقدت مؤخرا بسبب تمسك أهلي جدة بالحصول على 4 ملايين دولار من أجل التفريط في خدمات اللاعب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصدر بـ الترجي لـ صدى البلد: حمدو الهوني وافق مبدئيا على الانضمام لـ بيراميدز

أبرزهم الكعبي والبدري.. أجانب على رادار الدوري المصري

مقابل 2 مليون يورو .. يوسف البلايلي يوافق على الانتقال لـ النادي الأهلي

وافق على تخفيض الراتب.. تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم يوسف البلايلي

أزمات مستمرة ورحيل حتمي.. مدرب أهلي جدة يرفض استمرار يوسف البلايلي مع الفريق

ينتظر عرضا مناسبا.. أهلي جدة يوافق على رحيل يوسف البلايلي

ترشيحاتنا

عماد متعب يقدم مقترحا للحد من رحيل اللاعبين المفاجئ عن الأهلي.. فيديو

الزمالك بطلا لـ دوري أبطال إفريقيا.. ميدو يزف بشرى سارة لـ الفريق الأبيض

التضامن تبدأ صرف مساعدات كرامة.. اليوم

أخبار الفن | محمد رمضان يقصف جبهة أحمد الفيشاوي.. الأمن يستدعي عريس ديانا كرزون.. نبيل الحلفاوي ينتقد فايلر

الحكومة عن إغلاق المقاهي والكافيهات: شائعة بلا أساس

بعد مباراة الأهلي والاتحاد.. هاشتاج #ابراهيم_نور_الدين يتصدر تويتر

AdvertisementS

شوبير يكشف تطورات إصابات كورونا فى الأهلي وموقف صفقة جديدة

بسبب الشورت.. إيقاف مراقب مباراة الزمالك والإنتاج الحربي لنهاية الموسم

"الخطيب مش ابن الأهلي".. ملخص تصريحات مرتضى منصور المثيرة للجدل

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يسخر من الخطيب.. بيراميدز يحسم الجدل حول التعاقد مع فايلر.. نجم مانشستر يونايتد يتهم محمد صلاح بالأنانية

الزمالك بطلا لـ دوري أبطال إفريقيا.. ميدو يزف بشرى سارة لـ الفريق الأبيض

الخطيب يحسم موقف رينيه فايلر خلال أيام

بعد مباراة الأهلي والاتحاد.. هاشتاج #ابراهيم_نور_الدين يتصدر تويتر

عنده أزمة ويجب إعادة حساباته.. شوبير يعلق على أداء إبراهيم نور الدين فى مباراة الأهلى والاتحاد

قبل ساعات من مواجهة إف سي مصر.. رعب فى المقاصة بسبب إيهاب جلال

لو بإيدي كنت حبسته...عماد متعب يوجه رسالة لـ صالح جمعة

خرَّجته من السجن وبيهاجم لاعب الزمالك.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ أحمد بلال بعد هجومه على مصطفى محمد

ضياء السيد: الأهلي لا يحتاج أليو بادجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في الذكرى الـ108 لميلاده.. أشهر إفيهات أبو ضحكة جنان إسماعيل ياسين| نوستالجيا

مواصفات أرخص سيارة في مصر 2020.. صور

أسعار و مواصفات رينو داستر renault duster اليوم في مصر .. صور