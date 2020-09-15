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رياضة

بعد أنباء إدارته موقعة الوداد.. جاساما قاتل الأحلام.. التاريخ الأسود للحكم الجامبي مع الأهلى

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 12:46 م
باكارى جاساما
باكارى جاساما
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عمرو الحلوانى

سادت حالة كبيرة من القلق بين عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى خلال الساعات الماضية بعد تسريب أنباء قوية تفيد بتولى الحكم الجامبي باكارى جاساما إدارة مباراة الأهلى أمام الوداد المغربي فى ذهاب نصف نهائى أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها 17 أكتوبر المقبل بالمغرب.



وأكدت تقارير مغربية أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) استقر على إسناد المباراة الأولى بين الأهلى والوداد إلى الجامبي جاساما، على أن يدير الإثيوبي باملاك تيسيما مباراة الزمالك والرجاء فى ذهاب نصف النهائى أيضا.



ويمتلك جاساما تاريخا سيئا فى إدارته لمباريات الأهلى منذ تسببه بشكل مباشر فى عدم تتويج الأهلى بلقب دورى الأبطال عام 2017 نتيجة إدارته السيئة لنهائى البطولة عندما كان الأهلي يلعب أمام الوداد بالمغرب وأضاع جاساما اللقب على المارد الأحمر، رغم أنه كان الأفضل فى كل شىء خلال المباراة، بالإضافة إلى إدارته السيئة لمباراة الأهلى وصن داونز التى أقيمت فى الموسم الماضى بملعب برج العرب وانتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد، وألغى جاساما هدفا صحيحا للأهلى فى المباراة خلال الدقائق الأولى، وهو ما كان سيفرق كثيرا فى أحداث المباراة رغم أن الأهلي كان مهزوما بخمسة أهداف دون رد فى لقاء الذهاب الذى أقيم بينهما بجنوب أفريقيا.


 ويعانى الأهلى على مدار السنوات الماضية من المستوى السيئ للحكام الأفارقة الذين لعبوا دورا بارزا فى غياب البطولة الأفريقية عن أحضان الجزيرة لمدة 7 سنوات متتالية بعد أن كانت آخر مرة توج الأهلى فيها عام 2013.

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