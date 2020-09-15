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حوادث

رئيس محكمة البحر الأحمر يكرم القضاة المنتهية مدة عملهم

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 12:44 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله

كرم المستشار أسامة عنبر، رئيس محكمة البحر الأحمر الإبتدائية، القضاة الذين أنهوا مدة عملهم بالمحكمة، وتم نقلهم إلى محاكم أخرى فى العام القضائى الجديد، وذلك بمكتبه بمقر المحكمة بمدينة الغردقة .

 

وقدم رئيس المحكمة للقضاة شهادات تكريم على ما بذلوا من جهد خلال عملهم وتمنى لهم التوفيق والسداد لأداء رسالتهم السامية فى مواقعهم الجديدة لإعلاء كلمة الحق والعدل.

 

وفى سياق متصل قدم القضاة والعاملين بالمحكمة التهنئة للمستشار اسامة عنبر لتجديد الثقة له من قبل المستشار عمرو مروان وزير العدل، لتوليه رئاسة محكمة البحر الاحمر للعام الثانى على التوالي.

 

من جانب اخر تستعد محكمة البحر الأحمر الابتدائية لتلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، حيث جارى تجهيز اماكن معينة بالمحكمة للتقدم لها والذى من المقرر أن يبدا عملية التقديم بعد غدا الخميس .

 

من جانب اخر كانت استقبلت مستشفى الغردقة العام قرابة 27 مرشح لاجراء الكشف الطبى استعداد لتقديم لانتخابات مجلس النواب، حيث تم اخذ عينات الدم والبول من المتقدمين وكذلك بعد استيفاء الاوراق المطلوبه للتقدم للكشف .

رئيس محكمة البحر الأحمر يكرم القضاة المنتهية مدة عملهم
رئيس محكمة البحر الأحمر يكرم القضاة المنتهية مدة عملهم
رئيس محكمة البحر الأحمر يكرم القضاة المنتهية مدة عملهم
رئيس محكمة البحر الأحمر يكرم القضاة المنتهية مدة عملهم
رئيس محكمة البحر الأحمر يكرم القضاة المنتهية مدة عملهم
رئيس محكمة البحر الأحمر يكرم القضاة المنتهية مدة عملهم
رئيس محكمة البحر الأحمر يكرم القضاة المنتهية مدة عملهم
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