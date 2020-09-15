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حوادث

ضبط تشكيل عصابى لسرقة السيارات بدمياط

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 12:38 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط من ضبط 3 أشخاص ("لهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة قسم شرطة أول دمياط) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع ، وبحوزتهم (بندقية خرطوش وطلقتان لذات العيار - سيارة ملاكى بدون لوحات معدنية- مجموعة من المفاتيح - مفك).

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب (4) وقائع بذات الأسلوب بدائرة قسمى شرطة "أول - ثانٍ دمياط، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات والتشكيلات العصابية.

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