ضبط تشكيل عصابى لسرقة السيارات بدمياط

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط من ضبط 3 أشخاص ("لهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة قسم شرطة أول دمياط) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع ، وبحوزتهم (بندقية خرطوش وطلقتان لذات العيار - سيارة ملاكى بدون لوحات معدنية- مجموعة من المفاتيح - مفك).





وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب (4) وقائع بذات الأسلوب بدائرة قسمى شرطة "أول - ثانٍ دمياط، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات والتشكيلات العصابية.