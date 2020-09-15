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توك شو

خبير استراتيجى: حريق بيروت حدث بسبب ماكينات التلحيم.. فيديو

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 02:19 م
صدى البلد
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توك شو
قال زكريا حمودان، مدير المؤسسة الوطنية للدراسات: "إننا أمام مرحلة عد تنازلي، لا تتخطى 72 ساعة، من أجل الوصول لتشكيلة حكومية جديدة فى لبنان"، منوها إلى أن الدكتور مصطفى أديب سوف ينجح في تشكيل حكومة، بناءً على معايير دولية، وليست معايير لبنانية.


وأضاف زكريا حمودان، عبر سكايب على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الطبقة السياسية في لبنان، هي الحلقة الأضعف في عملية تشكيل الحكومة، موضحا أن جميع الفرقاء في لبنان اليوم، أيضا يعتبرون حلقة ضعيفة، قائلا: "كما تعلمون أن الدور الفرنسي ومن خلفه الدور الأمريكي، يشكلان ورقة قذف قوية جدا، تكون هذه الورقة انفجارا في لبنان في حالة عدم نجاح الدكتور أديب، بعملية التشكيل الحكومي كما يجب".
 

وتابع مدير المؤسسة الوطنية للدراسات، أنه مقدرا للمناورات التي يقوم بها جبران دخيل وغيره، بعدم النجاح، موضحا أن عملية تكليف الدكتور أديب، عندما فرض على رئيس الجمهورية بالدعوة للاستشارات أمر واقع، لافتا إلى أن جميع المناورات التي يقوم بها رئيس الجمهورية والسياسات قد تفشل.


وأكد أن المشكلة اليوم كانت بكل شخص لديه ماكينة تلحيم، نظرا لأن حريق بيروت حدث بسبب ماكينات التلحيم، منوها إلى أن هذا خطأ ونفاق، متابعا أن هذا الحريق حدث عن تعمد ومستندات تدين الأمن بمرفأ بيروت.


وأوضح أن نفس السبب قيل في حريق مبنى اليوم أيضا، على أنها تلحيم، قائلا: "حتى الآن لم تتضح إلينا الأمور، ولكن تعقيبا على هذا الأمر، كل ما يحدث بمرفأ بيروت والحريق عامة، نظرا لاحتواء مرافق بيروت على ملفات هامة"، لافتا إلى أنهم في الربع ساعة الأخيرة من سقوط الدورة السياسية في لبنان.
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