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رياضة

الأهلي السعودي يعرقل انتقال يوسف بلايلي لصفوف الأهلي

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 02:25 م
يوسف بلايلي
يوسف بلايلي
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إسراء أشرف
كشف حفيظ بلايلي والد يوسف البلايلي لاعب أهلي جدة السعودي، موقف اللاعب من البقاء في الدوري السعودي أو الرحيل إلى النادي الأهلي المصري.

وقال حفيظ بلايلي في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "اللاعب مازال مرتبطا بعقد سارٍ مع أهلي جدة، ويحترم تعاقده مع النادي السعودي".

وأضاف:" أهلي جدة في مفاوضات مع الأهلي المصري، ودخلوا معنا في مفاوضات، ولم يتم التوصل لاتفاق مالي حتى الآن".


وواصل: "أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي هو من قام بالتفاوض معنا حول ضم يوسف البلايلي، والخلاف فقط حتى الآن على الجانب المادي".

وزاد:" الخلاف المالي ليس كبير، اللاعب طلب مبلغ معين، والأهلي المصري عرض مقابل مالي، لكن ليس خلاف كبير".

وأردف:" الأهلي فريق كبير، وشرف كبير له اللعب بين صفوف الفريق المصري، لكن الأمر مرتبط بموافقة أهلي جدة السعودي على بيعه للنادي الأهلي المصري خاصة أن عقده سارٍ".

واستطرد:" الأمر سوف يحسم خلال الفترة المقبلة، لم نتفق على مدة التعاقد، والأهلي عرض استعارته من أهلي جدة، لكن الفريق السعودي لم يوافق".

وأكمل: "ننتظر تحديد إدارة أهلي جدة لموقف يوسف البلايلي أما بعودته إلى الفريق في الموسم المقبل، أو بيع عقده إلى الأهلي المصري، المفاوضات مستمرة وفي تقدم بين الناديين، وبنسبة 50% اللاعب قريب من الأهلي المصري".

وأردف:" الترجي التونسي دخل في مفاوضات معنا لضم البلايلي، ومستعدين لضم اللاعب، وهناك عروض آخرى وتلقيت اتصالات آخرى من أندية مصرية، لكن المفاوضات مع الأهلي الأكثر جدية".

واستطرد: "الأمور المادية والعرض الأفضل هو من سوف يحسم وجهة اللاعب في الموسم القادم، لكن حتى الآن أهلي جدة لم يحسم الموقف بشكل كامل".
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