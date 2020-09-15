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تعليم

مدرسة كيما الصباحية بأسوان تحصد العديد من الجوائز فى المجالات المختلفة.. صور

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 06:42 م
تعليم اسوان
تعليم اسوان
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شاذلى عبد الفتاح
حصدت مدرسة كيما الإبتدائية الصباحية في أسوان  العديد من الجوائز من أبرزها الفوز بالمركز الأول فى تحدى القراءة والبراعم على مستوى إدارة أسوان التعليمية خلال العام الدراسى الماضى وذلك تحت رعاية الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان.

كما حصلت مدرسة كيما الإبتدائية الصباحية بقيادة وفاء فتحى على بيومى مديرة المدرسة على مراكز متقدمة على مستوي الإدارة أيضًا فى أنشطة الموسيقى والمكتبة والبراعم الصغيرة.

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هذا وتضم المدرسة فريق كورال متميز يشارك فى مختلف الفعاليات والأنشطة على مستوى الإدارة التعليمة، علاوة على المشاركة فى الإحتفالات التى تقام بمناسبة إحالة جميع القيادات التعليمية إلى سن التقاعد .

كما قامت إدارة المدرسة بتركيب حديد كريتال على جميع نوافذ الفصول ضمن خطة العام الدراسى الماضى لحماية الطلاب من أى مخاطر، علاوة على تركيب مظلات فوق نوافذ الفصول الموجودة في الطابق الأرضي لحمايتهم من أشعة الشمس.

وتقوم إدارة المدرسة حاليًا بتجهيزالفصول إستعدادا للعام الدراسى الجديد، وإجراء صيانه وتجهيز الفصول وتعقيمها ورشها بالمطهرات اللازمة. 

وقالت مديرة المدرسة بأن الفترة القادمة سوف تشهد القيام بأعمال تجميل وتهذيب وتقليم لحديقة المدرسة لتكون فى أبهى صورها أمام تلاميذ المدرسة مع بدء العام الدراسى الجديد.
مدرسة كيما الصباحية بأسوان تحصد العديد من الجوائز فى المجالات المختلفة.. صور
مدرسة كيما الصباحية بأسوان تحصد العديد من الجوائز فى المجالات المختلفة.. صور
مدرسة كيما الصباحية بأسوان تحصد العديد من الجوائز فى المجالات المختلفة.. صور
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