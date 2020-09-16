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اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 16-9-2020

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:02 ص
اسعار العملات الاجنبية
اسعار العملات الاجنبية اليوم الاربعاء
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علياء فوزى
ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2020 وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

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 بلغ سعر صرف الدولار خلال تعاملات الأربعاء 15.72 جنيه للشراء و 15.82 جنيه للبيع .

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء

سجل سعر اليورو 18.61جنيه للشراء و18.82 جنيه للبيع.


وسجل سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 20.14جنيه للشراء و 20.45 جنيه للبيع .

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وسجل الفرنك السويسرى 17.29 جنيه للشراء و 17.47 جنيه للبيع .

وسجلت كورنا سويدية 1.78جنيه للشراء و1.80 جنيه للبيع .

اسعار العملات الاسيوية اليوم الاربعاء

سجل 100 ين يابانى 14.85 جنيه للشراء و 15.02جنيه للبيع.

واستقر اليوان الصينى عند 2.30 جنيه للشراء و2.33 جنيه للبيع .
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