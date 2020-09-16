محلل سياسي: اتفاق السلام بين البحرين والإمارات وإسرائيل خطوة شجاعة ..فيديو





وأضاف محارم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور، أنه بعد أيام قليلة من تلك الذكرى يتم عقد إتفاق سلام يعود بالمنطقة إلى 40 عام عندما كانت مصر هي القائد برعاية الرئيس محمد أنور السادات الذي يعد أول زعيم عربي يفتح الباب لملف السلام مع إسرائيل.





وتابع المحلل السياسي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد أنه بعد أكثر من 15 سنة قد تم وجود سلام بين أكثر من دولة بالمنطقة وهي الإمارات والبحرين.





وأشار محارم إلى أن وزير الخارجية الإماراتي والبحريني انها خطوة شجاعة لعملية السلام لأنها خطوة تجمع جميع شعوب المنطقة، مؤكدا أن المجتمع العالمى ومجتمع الشرق الأوسط ينظر إليها على أنها شجاعة أمل للسلام.

أكد أحمد محارم المحلل السياسي، أن سبتمبر بالنسبة للمجتمع الأمريكي كان يحمل ذكرى سيئة وأليمة، موضحا أنه حملت الذكرى الـ 19 للهجوم الذي حدث بتفجير برج التجارة العالمي .