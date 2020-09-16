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توك شو

الفريق أسامة ربيع: قناة السويس تدار بالعمالة المصرية 100%

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 12:40 ص
قناة السويس
قناة السويس
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قسم التوك شو
قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن اليوم يعتبر انتصارا كبيرا للمصريين بعد أن تم إحباط مؤامرة المرشدين الأجانب بقناة السويس عام 1956، حيث إنه بعد إعلان الرئيس جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس أصدرت أوروبا قرارا بسحب كل الإداريين والمرشدين من قناة السويس على يقين منهم أن المصريين لن يستطيعوا إدارة القناة لكن في نفس الوقت كان الضباط البحريين أعدوا عدتهم لذلك السيناريو واستطاعوا أن يديروا قناة السويس.      


وأكد ربيع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم، أن الدول الأوروبية أرادت أن تحرج مصر أكثر فزادوا من عدد السفن التي تريد أن تعبر من قناة السويس بسبب علمهم أن عدد المرشدين في ذلك الوقت كان قليل لكن دولتي قبرص واليونان ساندوا مصر حيث انهم رفضوا اشتراكهم بتلك المؤامرة ضد مصر و ساعدوا المرشدين المصريين لعبور السفن.   


وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، أنه يتمنى وجود عمل درامي يخلد تلك الذكري و يوعي المواطنين بتلك الملحمة، منوها إلى أن الملحمة مازالت مستمرة حتى الآن فالمرشدون يعملون حتى الآن على أكمل وجه.    


ونوه إلى أنه حتى الآن تدار قناة السويس بالعمالة المصرية 100% فلا يوجد أي عامل أو مرشد أجنبي بقناة السويس، مضيفا أنه في العام الماضي أضافت القناة للدخل القومي 5 مليار و في سنة 2020 بالرغم من وجود أزمة كورونا إلا أننا قد قمنا بالعديد من العروض لتحفيز السفن والشركات بالمرور بقناة السويس وفق خطة مدروسة، والتي أدت إلى أن الدخل السنوي لقناة السويس لم يتأثر بشكل كبير.

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