بعائد استثماري 63.5 مليون .. الانتهاء من إنشاء 10 مشاريع استثمارية بـ 8 مراكز شباب بـ الدقهلية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة أنه تم الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات استثمارية بنظام حق الانتفاع ( BOT ) بعدد من مراكز الشباب بمحافظة الدقهلية وجار الانتهاء من 3 مشروعات بتكلفة انشائية قدرها 37.3 مليون جنيـه حيث تم الانتهاء من إنشاء 2 حمام سباحة بمركز شباب مدينة المطرية ومدينة ميت غمر ، وتطوير ورفع كفاءة 2 حمام سباحة بمركزي شباب الديرس ومدينة بلقاس.









كذلك تم الانتهاء من تنجيل ملعب كرة قدم قانوني بمركز شباب ميت بدر خميس وتنجيل الملعب الخماسي بمركز شباب مدينة المطرية والانتهاء ايضًا من إنشاء 73 محلا تجاريا متعدد الخدمات والأنشطة التجارية بمركز شباب مدينة المطرية وجار العمل علي الانتهاء من إنشاء حمام السباحة التدريبي بمركز شباب الخيارية والتي بلغت نسبة الأعمال الانشائية به 80% كذلك جار العمل على إنشاء قاعات مناسبات اجتماعية بمركز شباب بهوت ومركز شباب مدينة أجا.









جدير بالذكر ان هذه المشاريع تأتي ضمن مشروعات الطرح الاستثماري التي تقدمها الوزارة بمختلف مراكز شباب الجمهورية حيث يقدر العائد الاستثماري لهذه المشاريع بمحافظة الدقهلية بحوالى 63.5 مليون جنيه.









وفي هذا السياق ، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على التوسع فى مشروعات الطرح الاستثمارى بمختلف محافظات الجمهورية حيث انها تأتي دون أن تحمل ميزانية وزارة الشباب والرياضة أية أعباء مالية، مشيرا الى أن مشروعات الطرح الاستثماري بمراكز الشباب بالمحافظات حققت قيمة استثمارية تتخطي المليار ومائتي مليون جنيه بعدد 174 مركز شباب في 19 محافظة بالإضافة إلى 800 مليـون جنيـه بالمنشآت الرياضية والأندية بالمحافظات.







