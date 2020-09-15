AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعائد استثماري 63.5 مليون .. الانتهاء من إنشاء 10 مشاريع استثمارية بـ 8 مراكز شباب بـ الدقهلية

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 11:12 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
أعلنت وزارة الشباب والرياضة أنه تم الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات استثمارية بنظام حق الانتفاع ( BOT ) بعدد من مراكز الشباب بمحافظة الدقهلية وجار الانتهاء من 3 مشروعات بتكلفة انشائية قدرها 37.3 مليون جنيـه حيث تم الانتهاء من إنشاء  2  حمام سباحة بمركز  شباب مدينة المطرية ومدينة ميت غمر ، وتطوير ورفع كفاءة  2 حمام سباحة بمركزي شباب الديرس ومدينة بلقاس.


كذلك تم الانتهاء من تنجيل ملعب كرة قدم قانوني بمركز شباب ميت بدر خميس وتنجيل الملعب الخماسي بمركز شباب مدينة المطرية والانتهاء ايضًا من إنشاء 73 محلا تجاريا متعدد الخدمات والأنشطة التجارية بمركز شباب مدينة المطرية وجار العمل علي الانتهاء من إنشاء حمام السباحة التدريبي بمركز شباب الخيارية والتي بلغت نسبة الأعمال الانشائية به 80%  كذلك جار العمل على إنشاء قاعات مناسبات اجتماعية بمركز شباب بهوت ومركز شباب مدينة أجا.


جدير بالذكر ان هذه المشاريع  تأتي ضمن مشروعات الطرح الاستثماري التي تقدمها الوزارة بمختلف مراكز شباب الجمهورية حيث يقدر العائد الاستثماري لهذه المشاريع بمحافظة الدقهلية بحوالى  63.5 مليون جنيه.


وفي هذا السياق ، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على التوسع فى مشروعات الطرح الاستثمارى بمختلف محافظات الجمهورية حيث انها تأتي دون أن تحمل ميزانية وزارة الشباب والرياضة أية أعباء مالية،  مشيرا الى أن مشروعات الطرح الاستثماري بمراكز الشباب بالمحافظات حققت قيمة استثمارية تتخطي المليار ومائتي مليون جنيه بعدد 174 مركز شباب في 19 محافظة بالإضافة إلى 800 مليـون جنيـه بالمنشآت الرياضية والأندية  بالمحافظات.


وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تسعى إلى زيادة الاستثمارات بمنشآت الأندية ومراكز الشباب وتعميمها لما تحققه هذه الاستثمارات من ربح للصرف منه على الأنشطة المختلفة كما يوفر رصيدًا للأندية والمراكز ، مع اتخاذ كافة اشتراطات السلامة والأمن لكافة المشروعات بالأندية ومراكز الشباب على مستوى المحافظات .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الشباب والرياضة يتفقد مركزي شباب الهايكستب والسلام ثالث

وزارة الرياضة تتابع معدل الإنجاز بمشروعات الطرح الاستثماري بمراكز شباب الإسماعيلية

وزير الشباب والرياضة: مليار وأكثر من 200 مليون جنيه عوائد مشروعات الطرح الإستثماري

بتكلفة 4 ملايين جنيه.. الشباب والرياضة تنتهي من إنشاء ملعبين بمركز شباب الساحل.. صور

بعائد استثماري 30 مليون جنيه.. وزارة الرياضة تنشئ 3 حمامات سباحة وملعبين بمراكز شباب القليوبية

"الشباب والرياضة": الانتهاء من 5 مشروعات بسوهاج بتكلفة 5 ملايين جنيه

ترشيحاتنا

أول رد من مكرم محمد أحمد عقب توقيع اتفاقية السلام بين إسرائيل وبعض الدول العربية

أسرتي فقيرة.. طالبة متفوقة تتمنى الالتحاق بكلية الطب

مسئول إسرائيلي كبير يتوقع معارك عنيفة مع الفلسطينيين

فيلا مقابل حقوق البث.. جيروم فالكه يقر بتهم الفساد والرشاوى مع ناصر الخليفي

بعد رحيله عن الزمالك.. الوداد المغربي يكشف لـ صدى البلد حقيقة التعاقد مع كارتيرون

حاجة عجيبة .. أحمد موسى يطالب مرتضى منصور بإعلان تفاصيل رحيل كارتيرون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير هريسة الزيتون.. خطوة بخطوة

أسعار سيارات الاتحاد الأوروبي 2020 فى مصر

دراسة حديثة: نقص هذا الفيتامين يسبب اضطراب النوم