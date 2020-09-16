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بين الناس

سكان شارع الكواكبي بحدائق القبة يستغيثون من تراكم السيارات المتهالكة

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن خالد منير، من سكان شارع عبد الرحمن الكواكبى ، بحى حدائق القبة مصر الجديدة محافظة القاهرة ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم السيارات القديمة والمتهالكة فى الشارع فترات طويلة .

وقال خالد  منير فى رسالته : نشكو من تراكم السيارات القديمة والمتهالكة فى الشارع فترات طويلة مما أدى إلى سرقة أجزاء منها وإتاحة الفرصة لتراكم القمامة بجانبها وأسفلها مما يؤدى إلى انتشار الروائح الكريهة والحشرات باستمرار.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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