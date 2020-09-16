سكان شارع الكواكبي بحدائق القبة يستغيثون من تراكم السيارات المتهالكة

شكا المواطن خالد منير، من سكان شارع عبد الرحمن الكواكبى ، بحى حدائق القبة مصر الجديدة محافظة القاهرة ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم السيارات القديمة والمتهالكة فى الشارع فترات طويلة .





وقال خالد منير فى رسالته : نشكو من تراكم السيارات القديمة والمتهالكة فى الشارع فترات طويلة مما أدى إلى سرقة أجزاء منها وإتاحة الفرصة لتراكم القمامة بجانبها وأسفلها مما يؤدى إلى انتشار الروائح الكريهة والحشرات باستمرار.





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