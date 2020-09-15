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ديني

حكم تأخير صلاة العشاء إلى قبل الفجر بدقائق.. الإفتاء تجيب

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 11:28 م
حكم تأخير صلاة العشاء
حكم تأخير صلاة العشاء إلى قبل الفجر بدقائق.. الإفتاء تجيب
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محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما هو الأفضل: تأخير صلاة العشاء أو تأديتها مع جماعة أولى بالمسجد؟.


وأجابت دار الإفتاء، بأن أفضلية تأخير العشاء عن أول الوقت إلى ثلث الليل أو نصفه تثبت في حق النساء مطلقًا، وكذلك في حق من لا يحضرون الجماعة لعذرٍ شرعي، وأما غيرهم من الرجال فتثبت الأفضلية للتأخير في حقهم إذا كانوا جماعةً في مكانٍ وليس حولهم مسجد.


وأما إن كان هناك مسجدٌ جامعٌ فتركوا الجماعة فيه لأجل تأخيرها مع جماعةٍ أخرى في غيرِ مسجدٍ فلا أفضلية للتأخير، وكذلك إن كان التأخير بالمسجد ولكنه يشق على المأمومين فلا أفضلية له.


حكم أداء صلاة العشاء قبل الفجر بدقائق
وقال الشيخ أحمد عبدالحليم عضو مركز الأزهر للفتوى، إنه لا حرج أن تصلى العشاء قبل الفجر، طالما أن وقت الفجر لم يدخل.
  

وأضاف أن وقت العشاء ممتد حتى قبل دخول وقت صلاة الفجر بمقدار يسمح بأداء أربع ركعات وفي هذه الحالة ليس عليك إثم ، أما إذا أديت ركعة واحدة من صلاة العشاء وأذن الفجر وأنت تصلي فعليك إثم ويجب عليك الاستغفار والتوبة وعدم تكرار ذلك .


وذكر أنه يجب أداء الصلاة في وقتها قدر المستطاع لعظم فضلها ، والحرص على عدم خروج وقتها.
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