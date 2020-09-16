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تعليم

لطلاب تنسيق 2020.. الفرصة الأخيرة لمرحلة التحويلات وتقليل الاغتراب.. اليوم

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 10:02 ص
طلاب
طلاب
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نهلة الشربيني
تنتهي اليوم مرحلة التحويلات وتقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية حيث أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح المرحلة الثالثة من التنسيق بعد يوم الأربعاء 16 سبتمبر أي بعد انتهاء مرحلة التحويلات وتقليل الاغتراب. 

  وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار أن سيتم فتح باب التحويلات لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق يوم السبت 12 سبتمبر المقبل لتستمر حتى يوم الأربعاء. وأوضح الوزير، أن الأماكن الشاغرة لطلاب علمي في حقوق وآداب وسياحة وتربية نوعية ورياضية والكليات التكنولوجية لمن اجتاز الاختبارات.
وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن نتائج المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2020، خلال مؤتمر صحفي، والذي تم خلاله إعلان موعد فتح باب التحويلات وتقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية. وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن عن بدء المرحلة الثانية لتسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة يوم الثلاثاء 1-9-2020 وتستمر حتي يوم السبت 5-9-2020 لمدة خمسة أيام.
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