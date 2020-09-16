كنت عايش على محاليل.. أحمد حلمي عن بدلة إكس لارج: وزنها 18 كيلو ومعرفش أدخل الحمام بيها

كشف الفنان أحمد حلمي كواليس شخصية فيلم إكس لارج، وطريقة ارتداء بدلة الشخصية البدينة.





وأضاف أحمد حلمي في حواره مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" متخصصين للماكياج من أمريكا شاركوا معنا في الوصول إلى الشكل النهائي لشكل الشخصية".

وتابع أحمد حلمي: "كنت ارتدي بدلة بوزن 18 كيلو جرامًا وكانت الفكرة قائمة على ارتداء الماسك في الوجه ويتم إعداده وتجهيزه في 5 ساعات ويتم إزالته في ساعتين".





وأكمل أحمد حلمي: "كنت أنظم مواقيت تناول الطعام لتحديد مواعيد دخول الحمام لأنني لا أستطيع دخول الحمام أثناء ارتداء البدلة".



