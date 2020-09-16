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توك شو

كنت عايش على محاليل.. أحمد حلمي عن بدلة إكس لارج: وزنها 18 كيلو ومعرفش أدخل الحمام بيها

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 01:18 ص
احمد حلمي
احمد حلمي
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هاني حسين
كشف الفنان أحمد حلمي كواليس شخصية فيلم إكس لارج، وطريقة ارتداء بدلة الشخصية البدينة.

وأضاف أحمد حلمي في حواره مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" متخصصين للماكياج من أمريكا شاركوا معنا في الوصول إلى  الشكل النهائي  لشكل الشخصية".
 
وتابع أحمد حلمي: "كنت ارتدي بدلة بوزن 18 كيلو جرامًا وكانت الفكرة قائمة على ارتداء الماسك في الوجه ويتم إعداده وتجهيزه في 5 ساعات ويتم إزالته في ساعتين".

وأكمل أحمد حلمي: "كنت أنظم مواقيت تناول الطعام لتحديد مواعيد دخول الحمام لأنني لا أستطيع دخول الحمام أثناء ارتداء البدلة".

ولفت أحمد حلمي: "كنت بعيش على محاليل عشان ميجليش هبوط مفاجئ أثناء ارتداء البدلة".
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