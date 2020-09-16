أخبار التوك شو | أحمد موسى يكشف مفاجآت عن اعترافات محمود عزت.. تصريحات مهمة من مستشار الرئيس للصحة عن كورونا.. وأحمد سعد يوضح حقيقة خضوعه لعملية تجميل

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو، وجاء أبرزها ما يلي:
أحمد موسى يكشف مفاجآت في اعترافات محمود عزت
فجر الإعلامي أحمد موسى، مفاجأة بشان اعترافات القيادي الإخواني محمود عزت، مشيرا إلى أنه شخص في غاية الأهمية والخطورة داخل الجماعة، مضيفا أن القبض على محمود عزت تسبب في القبض على عناصر مهمة داخل الاخوان، مؤكدا أن قوات الأمن نجحت في التعامل مع هذا الشخص بكل ذكاء.
عوض تاج الدين يكشف مفاجأة عن الأعداد المصابة بكورونا.. فيديو
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين
مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إننا مازلنا فى الموجة الأولى لفيروس كورونا، موضحًا أن مصر لم تدخل المرحلة الثانية، مشيرا إلى أن أعداد الاصابة بفيروس كورونا هي نتيجة الموجة الأولى من الوباء.
هل المتعافى من الممكن أن يصاب بـ كورونا فى مصر.. الصحة تحسم الجدل
رد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، على سؤال " هل من الممكن ان يصاب المواطن مرة أخرى بعد أن يتعافى من فيروس كورونا"، مضيفا أن هذا الفيروس جديد، ولا أحد يعلم هل من الممكن أن يعود مرة ثانية أو لا، ولذلك من الممكن أن يتم ومن الممكن أن لا يتم.
وأضاف « حسام حسني » خلال مداخلة في برنامج «يحدث في مصر» المذاع علي قناة «إم بي سي مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر أن وزارة الصحة تتابع الحالات التى تعافت من كورونا ولم ترصد أى عودة إصابة لشخص متعافي.
معنديش أي مشكلة وزي الفل .. أول تصريح لـ أحمد سعد حول حقيقة خضوعه لعملية تجميل
كشف الفنان أحمد سعد حقيقة ما أثير على مواقع السوشيال ميديا بشأن
إجرائه لعملية تجميل في وجهه، مضيفا أنه بالفعل أجرى عملية
تجميلية فى فكه الأيسر، موضحًا أنه كان يعانى من مشكلة فى فكه الأيسر تظهر دائما عند التصوير، لذلك كان يترك لحيته
بشكل مستمر، فعرض عليه دكتور تجميل صديقه
بضبط الجانبين في وجهه.
لحظة توقيع اتفاق السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل في البيت الأبيض.. فيديو
عرضت فضائية " إكسترا نيوز" لقطات حية ترصد مراسم توقيع اتفاق السلام
بين الإمارات والبحرين وإسرائيل في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .
ومن جانبه أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، عن سعادته بتوقيع اتفاقي السلام بين الإمارات وإسرائيل، والبحرين وإسرائيل في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد.
الفارق بين البرد وكورونا.. الصحة تجيب
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن هناك فارق بين دور البرد و دور فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هناك أعراض مرتبطة بالبرد مثل الرعشة، وأكد أن الفترة المقبلة سيكون هناك حملة للتفرقة بين الأثنين.
صورتها عشان أساعدها.. مصور السيدة المكبلة بالسلاسل فى الأقصر يكشف تفاصيل الواقعة
قال علاء عبد الهادى أحمد، مصور واقعة تقييد سيدة لشقيقتها بالسلاسل، إن هذه الأسرة فقيرة جدًا من مركز أرمنت بصعيد مصر، مشيرا إلى أن ما دفعه من وراء تصوير الواقعة ونشرها كان بغرض تقديم المساعدة للفتاة وأسرتها الفقيرة جدًا.
وفاة حامل في مستشفى المنيا الجامعي.. التعليم العالي تكشف التفاصيل
كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، عن تفاصيل وفاة سيدة حامل في مستشفى المنيا الجامعي، موضحا أن المعلومات الأولية أن المريضة إيمان دخلت المستشفى يوم الجمعة، وكانت لديها مجموعة من الأعراض، مثل ارتفاع في درجات الحرارة، واشتباه في إصابة بفيروس كورونا المستجد.
بعد رحيل كارتيرون .. أبو المعاطي زكي يكشف مفاجأة بشأن عودة فيريرا مرة أخرى للزمالك
أكد أبو المعاطي زكي الناقد الرياضي، أن طارق يحيى يغلب عليه الجانب الإعلامي وليس الفني، مشيرا إلى أنه غير مقنع للاعبي الزمالك، مشيرا إلى أن سامي الشيشي مكسب كبير للزمالك، لافتا إلى أنه وارد عودة فيريرا مرة أخرى للزمالك.