أخبار التوك شو | أحمد موسى يكشف مفاجآت عن اعترافات محمود عزت.. تصريحات مهمة من مستشار الرئيس للصحة عن كورونا.. وأحمد سعد يوضح حقيقة خضوعه لعملية تجميل

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو، وجاء أبرزها ما يلي:

أحمد موسى يكشف مفاجآت في اعترافات محمود عزت

أن القبض على محمود عزت تسبب في القبض على عناصر مهمة داخل الاخوان، مؤكدا أن قوات الأمن نجحت في التعامل مع هذا الشخص بكل ذكاء.

فجر الإعلامي أحمد موسى، مفاجأة بشان اعترافات القيادي الإخواني محمود عزت، مشيرا إلى أنه شخص في غاية الأهمية والخطورة داخل الجماعة، مضيفا أن القبض على محمود عزت تسبب في القبض على عناصر مهمة داخل الاخوان، مؤكدا أن قوات الأمن نجحت في التعامل مع هذا الشخص بكل ذكاء.

إلى أن أعداد الاصابة بفيروس كورونا هي نتيجة الموجة الأولى من الوباء.

هل المتعافى من الممكن أن يصاب بـ كورونا فى مصر.. الصحة تحسم الجدل

رد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، على سؤال " هل من الممكن ان يصاب المواطن مرة أخرى بعد أن يتعافى من فيروس كورونا"، مضيفا أن هذا الفيروس جديد، ولا أحد يعلم هل من الممكن أن يعود مرة ثانية أو لا، ولذلك من الممكن أن يتم ومن الممكن أن لا يتم.





وأضاف « حسام حسني » خلال مداخلة في برنامج «يحدث في مصر» المذاع علي قناة «إم بي سي مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر أن وزارة الصحة تتابع الحالات التى تعافت من كورونا ولم ترصد أى عودة إصابة لشخص متعافي.