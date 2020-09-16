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مرأة

بمكياج صاخب.. غادة عبد الرازق تتألق في أحدث ظهور لها

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 03:07 ص
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة غادة عبد الرازق متابعيها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.
وتألقت غادة عبد الرازق فى الصور، بإطلالة جذابة، حيث ظهرت بـ بلوزة وذي أكمام طويلة، واتسم التصميم بنقوشات الورد التى زادت من جمالها وأناقتها ومنحتها إطلالة عصرية مواكبة لأحدث صيحات الموضة.

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وتزينت غادة عبد الرازق بمجموعة من المجوهرات الألماسية المتناسقة مع ملابسها وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الانستجرام.

أما من الناحية الجمالية، لفتت غادة عبد الرازق الأنظار بمكياج صاخب مُرتكزًا على الألوان المُتناسقة مع لون بشرتها مما كشف عن جمال ملامحها، اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة غير مبالغ فيها.

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A post shared by Ghada Abdelrazek (@ghadaabdelrazek) on

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