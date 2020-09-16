بمكياج صاخب.. غادة عبد الرازق تتألق في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق متابعيها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.
وتألقت غادة عبد الرازق فى الصور، بإطلالة جذابة، حيث ظهرت بـ بلوزة وذي أكمام طويلة، واتسم التصميم بنقوشات الورد التى زادت من جمالها وأناقتها ومنحتها إطلالة عصرية مواكبة لأحدث صيحات الموضة.
اقرأ أيضًا:
وتزينت غادة عبد الرازق بمجموعة من المجوهرات الألماسية المتناسقة مع ملابسها وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الانستجرام.
أما من الناحية الجمالية، لفتت غادة عبد الرازق الأنظار بمكياج صاخب مُرتكزًا على الألوان المُتناسقة مع لون بشرتها مما كشف عن جمال ملامحها، اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة غير مبالغ فيها.