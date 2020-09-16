أحمد حلمي: حبيت أعالج كلب تعبان.. شممته بصلة مات.. فيديو

كشف الفنان أحمد حلمي ، تفاصيل علاقته بالكلاب، قائلا:" انا بحب الكلاب.. وبربي كلاب منذ صغري".





وقال احمد حلمي في حواره مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" كان عندي 6 كلاب في الشقة ومعداش عليا وقت في عمري مفيش فيه كلب".





وأضاف احمد حلمي:" الكلب البلدي من اذكى الكلاب، أشعر بالألفة بيني وبينه على الفور، ويمتاز بالوفاء"، مضيفا:" الكلب البلدي غلبان جدا وراضي بقليله".





وتابع احمد حلمي:" مرة جالي كلب تعبان جدا، وجبت ادوية من الصيدلية عشان اعالجه"، مضيفا:" لقيت الكلب بيطلع في الروح، وجبت بصلة وشممتها للكلب، فمات فورا، واكتشفنا ان الكلب أكل حاجة من الارض وكان فيها سم".