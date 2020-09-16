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رياضة

بلاش تصدقوا الكذب عشان ماتندموش.. إبراهيم فايق يوجه رسالة لـ جمهور الأهلي

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 05:10 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
كتب الإعلامي إبراهيم فايق، منشورًا جديدًا عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقد حثّ من خلال المنشور الخاص به جماهير النادي الأهلي لعدم انسياقهم حول أخبار كاذبة عنه مما يتم تداولها عبر بعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي.

واستشهد بآية قرآنية: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ".

وأضاف: "هذا كذب ومحض إدعاء، إبراهيم فايق لم يقل هذا الكلام على الإطلاق، فارجو من جماهير الأهلي العظيمة الانتباه لما تقوم به مثل هذه الصفحات لأغراض معروفة للوقيعة بينه وبين جمهور الأهلي، وأن يكون نقل ما يصدر عن البرنامج، من صفحة القناة، أو الصفحة الرسمية فقط".

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كما وجه الإعلامي إبراهيم فايق، مقدم برنامج "جمهور الثالثة"، الشكر لـ محمود جنش حارس مرمى نادي الزمالك، بعد دعمه لمؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السابق.

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