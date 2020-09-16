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سيارات

تعرف على مواصفات وأسعار أصغر 4 سيارات جديدة في مصر.. صور

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 11:59 ص
صدى البلد
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قسم السيارات

العديد من قائدي السيارات يميل إلى اقتناء سيارة صغيرة الحجم نظرا لسهولة تحركها وانسيابها في مشاكل الازدحام المروري، وأيضا لتوفير استهلاك الوقود لصغر سعة محركها، وأيضا التغلب على مشكلات ركن السيارة واصطفافها.


وخلال السطور التالية نتعرف معا على أشهر السيارات الصغيرة في السوق المصرية ومواصفاتها وأسعارها.


1- سوزوكي التو:

تعد السيارة سوزوكي التو هي النسخة المطورة من السيارة سوزوكي ماروتي ضمن فئة السيارات صغيرة الحجم.


وتأتي السيارة التو بمحرك سعة 800 سي سي، بقوة 47 حصانا، السيارة مزودة بناقل حركة خماسي السرعات، ويمكن للسيارة أن تنطلق من وضع الثبات الى 100 كم/ ساعة خلال 20 ثانية، وعن استهلاك الوقود تستهلك السيارة 3 لترات لكل 100 كم.


أما السعر الرسمي للسيارة سوزوكي التو 2020 هو 129.900 ج. م.


2- السيارة هيونداي i10

السيارة الكورية الشهيرة مزودة بمحرك سعة 1200 سي سي، بقوة 87 حصانا، وتأتي السيارة بنسختين من ناقلي الحركة.


كما يمكن للسيارة i10 الانطلاق من وضع الثبات إلى 100 كم / ساعة خلال 12.1 ثانية، ويصل متوسط استهلاك الوقود نحو 5.7 لتر لكل 100 كم.


أما السعر الرسمي للسيارة هيونداي i 10 2020 هو 229.900 ج. م.


 

3- السيارة كيا بيكانتو

تعتبر بيكانتو من أشهر السيارات الصغيرة التي تنتجها شركة كيا الرائدة، وهي مزودة بمحرك 1200 سي سي، بقوة 84 حصانا.


ويمكن لسيارة بيكانتو الانطلاق من السرعة 0 إلى 100كم / ساعة خلال 13.7 ثانية، تستهلك بيكانتو نحو 5.8 لتر لكل 100 كم.


السعر الرسمي للسيارة كيا بيكانتو 2019 هو 285.000 ج. م.

 

- السيارة فيات 500 C

السيارة الشبابية فيات 500 C ذات المظهر الأنيق، واحدة من السيارات صغيرة الحجم، فهى مزودة بمحرك سعة 1400 سي سي، بقوة 100 حصان.


وتسارع السيارة يجعلها تنطلق من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 10.7 ثانية.


ولكن سعر هذه السيارة يجعلها تنضم إلى فئة سعرية أعلى، حيث يبلغ السعر الرسمي للسيارة فيات c500 موديل 2020 359.900 ج. م.

تعرف على مواصفات وأسعار أصغر 4 سيارات جديدة في مصر.. صور
تعرف على مواصفات وأسعار أصغر 4 سيارات جديدة في مصر.. صور
تعرف على مواصفات وأسعار أصغر 4 سيارات جديدة في مصر.. صور
تعرف على مواصفات وأسعار أصغر 4 سيارات جديدة في مصر.. صور
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