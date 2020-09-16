مدبولي: الدولة استثمرت 100 مليار جنيه في التعليم الجامعي وما قبل الجامعي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة استمرت 100 مليار جنيه في التعليم الجامعي وما قبل الجامعي خلال الفترة الماضية.





وأضاف "مدبولي" خلال افتتاح عدد من المنشآت التعليمية بمحافظة الإسكندرية بحضور الرئيس السيسي، أن الدولة أنشأت 68 ألف فصل لخدمة 2 7 مليون طالب خلال 6 سنوات ماضية.





وأوضح رئيس الوزراء، أنه اعتبار من العام المقبل سيكون هناك شكل جديد لامتحانات الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن 14 مليون طالب حصلوا على جهاز التابلت في إطار تطوير منظومة التعليم.





وأشار إلى أن الدولة أنشأت 13 مدرسة دولية خلال 6 سنوات، مؤكدا أننا نجحنا في اجراء امتحانات الثانوية العامة في ظل جائحة فيروس كورونا واتخاذ القررات السليمة مع الظروف الاستثنائية هذا العام.







