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توك شو

بأجر إضافي.. وزير التعليم يكشف عن بدائل الدروس الخصوصية

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 01:13 م
الدكتور طارق شوقي،
الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم
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فرح علاء الخولي
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن كل معلم سيساعد ويشارك في التعليم عبر المنصات سيكون له دخل اضافي، إضافة الى نسبة من مجموعات التقوية في المدارس لتقنين الدروس الخصوصية، وان الدولة تعمل على وضع خطط بديلة لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية.

وقال الدكتور طارق شوقي، خلال كلمته أثناء افتتاح الرئيس السيسي للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إن معلمي مصر هم جيش المعرفة، ووجه لهم رسالة شكر خلال مسيرتهم التعليمية وخصوصا في الفترة السابقة أثناء جائحة كورونا لمساعدة الطلاب في العبور بتلك السنة بنجاح.

وتابع الدكتور طارق شوقي، أنه يتمنى ان يكون العام القادم أفضل بالنسبة للمعلمين، لافتا إلى ان الوزارة  تعمل على ان يكون للمعلم نصيب من الدخل من خلال المنصات التعليمية التي تنفذها الوزارة للتحول الرقمي في التعليم.

وأشار إلى أن الدولة والوزارة تعمل على مجموعة من القرارات لصالح المعلم وسيكون هناك تغيير مجزي جدا لهم.

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