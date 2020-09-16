محافظ الشرقية: تلقينا 69 ألفا و418 طلبا للتصالح في مخالفات البناء

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة في بعض مخالفات البناء للمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بالقري بلغت 69 ألف و 418 طلبا ً، مشيدًا باقبال المواطنين ورغبتهم في التصالح وتقنين أوضاعهم طبقا للقانون.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة للمراكز التكنولوجية بمراكز ههيا والزقازيق وحي أول للتأكد سير انتظام العمل بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين .

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تفقد المحافظ صالة تلقي الطلبات بالمراكز التكنولوجية وتحدث إلى العاملين ، مؤكدًا على ضرورة إستكمال الأعمال بجدية وتعاون بين الجميع والعمل علي تقديم كافة التسهيلات للمواطنين المخالفين لإستيفاء ملفات التصالح وتسديد نسبة 25 ٪ ( مقدم جدية التصالح).

حرص المحافظ على الإستماع إلي المواطنين للتعرف على المعوقات أو المشكلات التي قد تواجههم في تقديم طلبات التصالح ، موجها ًبحل أي مشكله فورًا وتقديم كافة سبل الدعم اللازم للمواطنين الجادين.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة بأجهزتها المختلفة تبذل قصارى جهدها لتسهيل الإجراءات الخاصة بملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقا للقانون.

أعرب المواطنون عن سعادتهم بالتسهيلات الأخيرة التي قدمتها الحكومة لتخفيض أسعار التصالح وتحديد 50 جنية لسعر المتر بالقرى وتخفيض 25 % في حالة الدفع الفوري.