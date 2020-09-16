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برلمان

برلمانى: التشكيك لن يوقفنا عن الاستمرار في تحقيق أهدافنا

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 02:39 م
النائب جون طلعت
النائب جون طلعت
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فريدة محمد
قال جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأنه جابر للخواطر، مشيدا بسؤال الرئيس للطالبين المتفوقين محمد ورودينا بشأن ما يحتاجان إليه بعدما حققا نجاحا كبيرا في مرحلة التعليم الثانوي رغم التحديات.

وأشاد النائب فى بيان صحفى له بتوجيه الرئيس خلال افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، وعددا من الجامعات الأهلية الأخرى، ومشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، بتوجيه الرئيس للحكومة بالعمل على تحسين أجور المعلمين.

وأكد جون طلعت، أن الرئيس كان حريصا على ضرورة توضيح كافة الأمور التي استعرضها وزيري التعليم العالي والتربية والتعليم، فيما يتعلق بالعام الدراسي الجديد، والتحول الكبير نحو التعليم الإلكتروني والرقمي وفقا لمنظومات تعليمية حديثة.

وفيما يتعلق بمحاربة الشائعات التي تطلقها الجماعات الإرهابية، قال عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان: مواجهة الشائعات أصبحت مسئولية المواطنين جميعا، الآن أصبح واضحا أمام الجميع من على صواب ومن على خطأ، من لا يرى الإنجازات على أرض الواقع فهو أعمى البصر والبصيرة، متابعا: التشكيك في نجاحنا لن يوقفنا عن الاستمرار في العمل على تحقيق كافة أهدافنا.
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