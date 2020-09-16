استمرار رفع كفاءة الطرق بشوارع مدن وقرى كفر الشيخ.. صور

شهدت عدد من مدن وقرى محافظة كفرالشيخ ، أعمال رصف الطريق الرئيسية والفرعية ورفع كفاءة الطرق، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفرالشيخ، باستكمال أعمال الخطة الاستثمارية للرصف بقرى ومدن المحافظة، بالتوازي مع باقي أعمال الرصف، والإشراف على أعمال الرصف من قبل النواب المختصين، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة، طبقًا لأعمال الطرح والترسية.





أشرَف المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، على أعمال مسح وتمهيد الطرق والشوارع بقرى بقلولة، والعاقولة، ومنشية سلامة، والعمدان، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقري.





وتابع اللواء حسين لبيب، رئيس مركز ومدينة دسوق، استمرار العمل بتطوير المزلقانات بدسوق، حيث تم متابعة أعمال تطوير مزلقان محلة مالك بشباس الملح الكيلو 3.618 ، وتوسعة المزلقان من ٤ إلى ١٢ لكل حارة ٦ م، ويخدم مدخل محلة مالك، ومازال العمل مستمر حتى الانتهاء وظهور المزلقان بالشكل اللائق ضمن الخطة الزمنية المحددة.





أكد محافظ كفرالشيخ، علي رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، مع تواجد الخدمة المرورية اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب المركبات، موجهًا برفع جميع مخلفات الطريق، لتسهيل حركة المرور ورفع المعاناة عن المواطنين، وذلك بأعلى معايير الأمان والجودة الهندسية.





وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة مشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق مراكزهم لضمان سير العمل بها وتنفيذها وفقا للجداول الزمنية الموضوعة.