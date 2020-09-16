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محافظات

رياضة الشرقية: انطلاق مسابقة العمل الأول للموهوبين أدبيا وثقافيا

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 04:36 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تسعى جاهدة لإستثمار أوقات فراغ الشباب بمختلف فئاتهم العمرية بما يساهم في إعدادهم بدنيًا وفكريًا بجانب تنمية قدراتهم ومهاراتهم بمختلف المجالات وذلك من خلال تنفيذ المسابقات الأدبية والثقافية التي تساعدهم علي التفكير والإبداع ورفع المستوى الفكري والثقافي بالإضافة إلي توجيه طاقاتهم لصالح المجتمع.

ومن جانبه أكد وائل الألفي وكيل وزارة الشباب قيام نادي ملتقي الشباب بالمديرية تحت رعايه وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية بتنظيم مسابقة العمل الأول للموهوبين في المجالات الأدبية والثقافية  في دورتها الرابعة بالتعاون مع دار المعارف للطبع والنشر في مجالات كتابة الرواية والقصة القصيرة والمقال النقدي ( نقد الدراما المصرية والأفلام والمسلسلات التليفزيونية والإذاعية) وذلك حرصًا منها علي خلق روح التنافس بين أعضاء مراكز الشباب وتنمية مواهبهم وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وخاصة في ظل تلك الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

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أضاف وكيل وزارة الشباب أن آليه المشاركة بالمسابقة من خلال ملأ استمارة اشتراك مرفق بها صوره من بطاقة الرقم القومي سارية وصوره شخصية مشيرا الي ان الشروط العامة للاشتراك في المسابقة كالاتي . 

ان يكون سن المتسابق ما بين 18- 35 سنة

المشاركة بعمل واحد فقط ( مقال - رواية - قصة قصيرة)

ان يكون العمل ابداعا من المتسابق وليس منقولا او مقتبسا من عمل اخر.

الا يكون المتسابق قد شارك بنفس العمل في مسابقات اخري

تقدم الاعمال مكتوبة ببنط 15 من 3 نسخ ويرفق بها استماره الاشتراك وصوره بطاقة الرقم القومي

لا يحق للمتسابق الاعتراض علي رأي لجنة التحكيم

تسلم الاعمال الي منسق نادي ملتقي الشباب بالمديرية في موعد اقصاه الاحد 15 نوفمبر 2020


وبالنسبة للشروط الفنية فهي كالأتي

بالنسبة للقصة القصيرة ان يكون موضوعها مفتوح ولا تقل عن 10 صفحات ولا تزيد عن 15 صفحه ويراعي البناء الموضوعي وتكامل الحدث والشخصيات والابتكار والتجديد

اما بالنسبة للمقال النقدي فيكون موضوع المقال نقد الدراما المصرية والافلام والمسلسلات التليفزيونية والإذاعية بحيث لايقل المقال النقدي عن 500 كلمة ولا يزيد عن 1000 كلمة

وبالنسبة للرواية ان يكون موضوعها مفتوح ( حر) ولا تقل صفحاته عن 50 صفحه A4


أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن جوائز المسابقة الثقافية كالأتي :

تقوم مؤسسة دار المعارف بطباعة العمل الفائز بالمركز الأول في القصة القصيرة والرواية والدعاية والتسويق لهم.

يمنح الفائزون جوائز مالية للخمس مراكز الأولي.

يقام حفل توزيع للجوائز بمسرح وزارة الشباب والرياضة.

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